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Российская компания разработала технологию интерактивного взаимодействия с видеоконтентом Viewevo

Российская компания АО «Вьюэво» сообщила о запуске новой технологии Viewevo. Зрители, установившие соответствующее приложение на смартфон, в режиме реального времени смогут взаимодействовать с видеоконтентом на своем ТВ-экране или любом другом устройстве. В частности, распознавание и поиск товаров, показанных на экране, осуществляется с помощью технологий искусственного интеллекта. Далее пользователь может совершить покупку в сетях e-commerce прямо во время просмотра видеоконтента.

Пилотирование технологии Viewevo стартовало в программах Первого канала «Вечерний Ургант» и «Модный приговор» по товарам категории «Одежда». По словам разработчиков, интеллектуальный потенциал и универсальность технологии Viewevo в будущем позволят использовать ее в любых сферах, сопряженных с производством и трансляцией визуального контента: образовательной и культурной деятельности, здравоохранении, сферах услуг и развлечений.

«Развитие интерактивного телевидения уже через несколько лет предоставит пользователям неограниченные возможности взаимодействия с контентом. Покупки товаров и услуг «через экран» в режиме онлайн станут общедоступным сервисом.

Сегодня телевидение испытывает давление со стороны интернета, но процесс объединения двух этих сред начался и в скором времени завершится. Интерактивные покупки только что увиденного товара, запрос дополнительной информации, консультирование в режиме реального времени станут нормой. Если говорить о некоммерческой деятельности, здесь возможности также не ограничены. Это новый инструмент для образовательных, культурных, творческих проектов. В основе разработки — технологии искусственного интеллекта и понятно, что потребуется время для наращивания их мощности. Многое зависит от качества технической реализации. Проект прорывной и многообещающий», – сказал основной инвестор Viewevo Захар Смушкин.

«Технология Viewevo открывает принципиально новые возможности для создания интерактивного взаимодействия с контентом. На сегодняшний момент аналогов по уровню проработки данной технологии нет, она готова к масштабированию и адаптации для любой платформы», – отметила генеральный директор АО «Вьюэво» Наталья Гринчишин.

Эльяс Касми

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