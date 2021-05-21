В группе «Т1» назначен коммерческий директор

Группа «Т1» (бывший «Техносерв») объявила о назначении Сергея Лобова на должность коммерческого директора. До перехода в «Т1» он занимал пост коммерческого директора компании Ingenico – российского представительства производителя POS-терминалов и платёжных решений на их основе.

В спектр обязанностей Сергея Лобова входит поиск новых ниш для развития и продвижения компетенций группы на отечественном ИТ-рынке, привлечение новых заказчиков из различных областей и выстраивание эффективных процессов взаимодействия с ними, руководство и координирование работы бизнес-единиц при реализации группой комплексных проектов, обеспечение роста финансовых показателей в соответствии со стратегией.

Сергей Лобов имеет 20-летний опыт работы на руководящих должностях в отечественных и международных высокотехнологичных компаниях. Эксперт в области оптимизации и внедрения бизнес-процессов продаж, клиентского обслуживания и операционного менеджмента, а также процессов ITIL/ITSM. Обладает глубокими практическими знаниями в сфере цифровой трансформации, применения технологий роботизации рутинных операций, искусственного интеллекта и больших данных. Реализовывал крупные проекты по автоматизации процессов, бизнес-трансформации, выстраиванию и реализации стратегий продаж для крупнейших финансовых компаний.

«Наша цель – не предлагать своим заказчикам отдельные ИТ-услуги, а помогать выстраивать комплексную систему, нацеленную на то, чтобы вывести бизнес на более высокий и технологичный уровень. Поэтому и практические навыки Сергея, и его организаторские способности в формировании клиентского направления, заточенного под максимально полную реализацию задач заказчика, будут направлены на укрепление позиций группы в области работы с клиентами», – отметил Сергей Соловьев, генеральный директор «Т1», головной компании холдинга.

«Конкуренция в нашей отрасли сейчас достаточно высока, но потенциал группы «Т1» позволит ей в короткое время занять лидирующие позиции. Опираясь на свой обширный опыт, развитую технологическую базу и команду первоклассных специалистов, мы можем разрабатывать и предлагать заказчикам системные решения, которые не просто решат их текущие задачи, а будут помогать им форсировать развитие бизнеса в своей сфере», – сказал Сергей Лобов, коммерческий директор группы «Т1».