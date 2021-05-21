Спецпроекты

В группе «Т1» назначен коммерческий директор

Бизнес Кадры Интеграция

Группа «Т1» (бывший «Техносерв») объявила о назначении Сергея Лобова на должность коммерческого директора. До перехода в «Т1» он занимал пост коммерческого директора компании Ingenico – российского представительства производителя POS-терминалов и платёжных решений на их основе.

В спектр обязанностей Сергея Лобова входит поиск новых ниш для развития и продвижения компетенций группы на отечественном ИТ-рынке, привлечение новых заказчиков из различных областей и выстраивание эффективных процессов взаимодействия с ними, руководство и координирование работы бизнес-единиц при реализации группой комплексных проектов, обеспечение роста финансовых показателей в соответствии со стратегией.

Сергей Лобов имеет 20-летний опыт работы на руководящих должностях в отечественных и международных высокотехнологичных компаниях. Эксперт в области оптимизации и внедрения бизнес-процессов продаж, клиентского обслуживания и операционного менеджмента, а также процессов ITIL/ITSM. Обладает глубокими практическими знаниями в сфере цифровой трансформации, применения технологий роботизации рутинных операций, искусственного интеллекта и больших данных. Реализовывал крупные проекты по автоматизации процессов, бизнес-трансформации, выстраиванию и реализации стратегий продаж для крупнейших финансовых компаний.

«Наша цель – не предлагать своим заказчикам отдельные ИТ-услуги, а помогать выстраивать комплексную систему, нацеленную на то, чтобы вывести бизнес на более высокий и технологичный уровень. Поэтому и практические навыки Сергея, и его организаторские способности в формировании клиентского направления, заточенного под максимально полную реализацию задач заказчика, будут направлены на укрепление позиций группы в области работы с клиентами», – отметил Сергей Соловьев, генеральный директор «Т1», головной компании холдинга.

«Конкуренция в нашей отрасли сейчас достаточно высока, но потенциал группы «Т1» позволит ей в короткое время занять лидирующие позиции. Опираясь на свой обширный опыт, развитую технологическую базу и команду первоклассных специалистов, мы можем разрабатывать и предлагать заказчикам системные решения, которые не просто решат их текущие задачи, а будут помогать им форсировать развитие бизнеса в своей сфере», – сказал Сергей Лобов, коммерческий директор группы «Т1».

Другие материалы рубрики

Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента

Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой

В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности

Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить

В России заочно арестован сын основателя «Билайна»

Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Техноблог

Кто больше всех торгует нашими данными?

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Показать еще

Наука

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России