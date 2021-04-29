Спецпроекты

Московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустило онлайн-проект «Гайд по открытию — франшиза». Он включает несколько блоков, которые пошагово помогают предпринимателям решать возникающие вопросы. Пока проект функционирует в тестовом режиме.

«Франшиза — популярный у московских предпринимателей формат работы с уже готовой бизнес-моделью. Новый проект поможет разобраться с распространенными вопросами и сделает процесс открытия собственного дела еще проще. На одном ресурсе собраны все необходимые сервисы и полезная информация», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Первый блок дает возможность выбрать франшизу из каталога, изучить подробную информацию о ней и подать онлайн-заявку на ее покупку. Следующий блок позволяет выбрать подходящее помещение с помощью онлайн-услуги МБМ «Подбор городских помещений» или перечня, предоставленного партнером проекта.

Третий блок — бесплатный образовательный видеокурс для начинающих франчайзи «Школа франчайзинга», который содержит теоретическую базу и комплекс практических занятий, посвященных открытию и развитию бизнеса по франшизе. В рамках видеокурса представители Российской ассоциации франчайзинга и эксперты помогут предпринимателям выбрать франшизу для начала своего дела, расскажут об этапах покупки и других аспектах такой формы ведения бизнеса.

Четвертый блок станет помощником для франчайзи. В нем в форме пошаговой инструкции собраны услуги и сервисы, предоставляемые городом и партнерами. Здесь можно, например, найти ответ на вопросы, как подготовить документы для регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, как получить электронную подпись или подать заявку на открытие расчетного счета.

Благодаря последнему блоку предприниматели узнают, как получить субсидию для франчайзи от Правительства Москвы. Она позволяет компенсировать до одного миллиона рублей на покупку оборудования в кредит, лизинг или за счет собственных средств, а также на уплату процентов по кредитам на развитие, коммунальных платежей и взносов франчайзеру в рамках одного договора франшизы.

Онлайн-проект «Гайд по открытию — франшиза» подготовлен специалистами МБМ совместно со Сбербанком и группой компаний «А101».

«Франшиза существенно снижает риски и ускоряет запуск своего дела. Наш совместный сервис позволяет в режиме одного окна получить информацию по мерам господдержки, подобрать помещение и сразу же начать предпринимательскую деятельность по хорошо зарекомендовавшей себя бизнес-модели и с успешным брендом», — прокомментировал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

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