Спецпроекты

ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса

Бизнес ИТ в банках

ВТБ начал выпуск цифровых бизнес-карт Visa и Mastercard для представителей малого и среднего бизнеса. Клиенты могут оформить их в интернет-банке без выпуска пластика с сохранением всех преимуществ бизнес-карты ВТБ.

Бесплатный выпуск бизнес-карты доступен клиентам при подключении одного из пакетов услуг для бизнеса. Продукт является полностью цифровым: оформить карту и управлять ей можно дистанционно в интернет-банке. Виртуальная бизнес-карта может использоваться для бесконтактных платежей (Apple Pay, Samsung Pay), а также для оплаты в интернете. При необходимости она может быть продублирована на пластиковом носителе, при этом реквизиты карт будут одинаковые. Заказать пластик можно сразу при оформлении цифровой карты или в любой другой момент.

Оформив цифровую бизнес-карту, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оплачивать все необходимые бизнес-расходы без выдачи наличных под отчет и оформления платежных поручений в любое удобное для них время с помощью смартфона. Карту можно использовать для оплаты представительских расходов, различных закупок для офиса, расчетов с партнерами, обеспечения сотрудников командировочными и во многих других ситуациях.

«Популярность бизнес-карт как расчетного сервиса для бизнеса в целом растет – только за последние полгода их эмиссия в ВТБ выросла почти на 20%. В рамках стратегии цифровизации мы выводим наши решения в онлайн-каналы и делаем ежедневные расчеты клиентов еще более удобными и быстрыми. Переход на виртуальные карты – важный шаг для создания цифрового опыта использования бизнесом карточных продуктов. При этом цифровая карта сохраняет все преимущества обычной бизнес-карты, предоставляя клиенту доступ к денежным средствам на расчетном счете в режиме 24/7», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ.

К одному расчетному счету компания может выпустить неограниченное количество бизнес-карт как для руководителя, так и для сотрудников. Для каждой карты устанавливается свой расходный лимит.

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