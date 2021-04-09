В магазинах Fix Price запущена оплата покупок по QR-коду

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен запустила современный способ приема платежей посредством графического QR-кода.

Каждый покупатель Fix Price может осуществлять безналичный расчет при оплате товаров в магазине сети даже при отсутствии под рукой карты или наличных средств. Оплата происходит с помощью смартфона, мгновенно, без участия платежных систем. Списание средств за покупку осуществляется непосредственно с банковского счета покупателя. Новая опция ориентирована, в том числе, и на тех покупателей, чей смартфон не поддерживает технологию NFC (бесконтактную передачу данных).

Для осуществления оплаты покупателю и кассиру необходимо выполнить ряд простых действий, которые значительно ускоряют привычный процесс оплаты покупок и делают его абсолютно бесконтактным. Покупатель выбирает в мобильном приложении своего банка функцию оплаты с использованием QR-кода и предоставляет его кассиру для сканирования прямо с экрана смартфона. После считывания QR-кода сканером оплата покупки производится в автоматическом режиме, и нужная сумма списывается с карты клиента, привязанной к мобильному приложению банка.

Для покупателей Fix Price сервис оплаты покупок через QR-код – возможность более быстрой и удобной оплаты покупок. Услуга доступна к использованию с любых смартфонов, на которых установлено банковское мобильное приложение с функцией генерации QR-кода. Проект запущен во всех магазинах Fix Price в России и поддерживает работу с ведущими банками.