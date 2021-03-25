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Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Tele2 первым на телеком-рынке предоставил клиентам возможность воспользоваться услугой MNP, находясь за пределами домашнего региона. Теперь клиенты любого оператора в Петербурге и области смогут подключиться к тарифам Tele2 домашнего региона, находясь Москве, тогда как москвичи – во время пребывания в Петербурге.

Для удобства клиентов Tele2 первой из операторов «большой четверки» предоставила москвичам и петербуржцам возможность воспользоваться услугой переноса номера по MNP, находясь за пределами домашнего региона. Так, клиенты любого оператора, заключившие договор на оказание услуг связи в Санкт-Петербурге и области, могут перенести свой номер в Tele2, не приезжая в домашний регион. Москвичи во время длительного пребывания в Петербурге также могут подключиться к тарифам своего региона в столице, осуществив переход по MNP.

Чтобы воспользоваться услугой, клиентам необходимо обратиться в один из салонов связи Tele2 и приобрести SIM-карту с функцией саморегистрации. Активировать ее можно сразу в салоне, воспользовавшись консультацией продавца, или самостоятельно в удобное время в приложении «Мой Tele2». Дистанционная процедура регистрации позволяет сократить время обслуживания и упростить процессы подключения. Заявление о переносе номера по MNP автоматически формируется в приложении – клиенту нужно только расписаться на экране.

Миграция трафика между двумя столицами стабилизировалась и почти достигла допандемийных значений. Data scientists Tele2 подтвердили эту гипотезу. Так, в аэропорту Пулково объем потребляемого москвичами трафика за январь-февраль 2021 года составил 37% от общего числа гигабайтов, скачанных здесь абонентами из других регионов. В столице интернет-активность петербуржцев распределилась поровну между аэропортами Шереметьево, Внуково и Домодедово – их доля от общего числа скачанного трафика в среднем составила 30%.

Адреса салонов, где можно перенести номер: для абонентов Санкт-Петербурга – Москва, ул. Тверская Застава, д.2, стр. 2; для абонентов Москвы – Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 2/6.

Домашний регион – регион, в котором клиент заключил договор с оператором на оказание услуг связи. Договоры доступны в личном кабинете на сайте или мобильном приложении «Мой Tele2» в разделе «Настройки», «Действующие договоры». Также клиент может заказать список своих номеров в салоне связи Tele2 при предъявлении паспорта.



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