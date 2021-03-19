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IBS разработала корпоративный геоинформационный сервис на платформе «1С»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

IBS представила корпоративный геоинформационный сервис на платформе «1С». – Решение позволяет визуализировать недвижимое имущество компании в привычном интерфейсе онлайн-карты, не покидая при этом основную информационную систему.

Крупные государственные корпорации, коммерческие компании и производства сталкиваются со сложностями при управлении многочисленными территориально распределенными объектами недвижимого имущества. Для решения этих проблем команда IBS разработала геоинформационный сервис (ГИС), совместимый с различными конфигурациями на платформе 1С, такими как «1С:ERP Управление предприятием» или «1С:Управление холдингом».

В интерфейсе карты отражаются все объекты, входящие в контур организации. При появлении новых объектов они автоматически отображаются в сервисе. При этом все компоненты системы внедрены в интерфейс «1С», что позволяет заказчику работать с картой внутри собственного корпоративного решения, без использования стороннего программного обеспечения.

ГИС интегрирован с публичной кадастровой картой, благодаря чему в режиме онлайн доступна вся открытая информация о близлежащих объектах, будь то здания, сооружения или земельные участки. Пользователям доступна информация из Росреестра по кадастровым номерам и стоимости участков, формам собственности, владельцу, площади и координатам. Эти возможности помогут компаниям принимать более оперативные решения по управлению имуществом и взаимодействию с другими организациями, с которыми граничат их объекты.

В качестве подложки могут быть использованы не только карты географического отображения, но и кастомизированные карты территориальных объектов, например сети подземных шахт или подложки схем расположения внутри зданий и сооружений.

Алексей Белик, начальник отдела разработки практики 1С в IBS, сказал: «Сервис разработан на базе нескольких open-source решений. В качестве основной геоинформационной подложки используется карта OpenStreetMap, также могут быть использованы Яндекс.Карты и GoogleMaps. В качестве основной библиотеки для отображения информации на карте используется Leaflet — библиотека с открытым исходным кодом, написанная на JavaScript. Геокодирование, т. е. получение данных об адресе, переданном в виде координат, и наоборот, происходит через Яндекс.Карты».

В дальнейшем IBS планирует реализовать систему в виде отдельного сертифицированного модуля для платформы 1С. Это позволит крупным корпорациям и промышленным предприятиям решать ряд бизнес-задач с помощью кастомизированных геоинформационных сервисов. Спектр возможных проблем, которые позволят решать подобные системы, широк: от маршрутизации и управления объектами в пределах карты заказчика до вопросов логистики, включающих отслеживание и контроль движущихся объектов, например грузового транспорта.

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