Прием заявок на субсидии на обучение сотрудников откроется в Москве 22 марта

В Москве 22 марта 2021 г. начнется новый этап приема заявок на получение субсидий на обучение сотрудников. Подать документы можно до 30 апреля 2021 г. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Возмещению подлежит до 95% расходов — не более 120 тыс. руб. на одного специалиста, прошедшего профессиональную подготовку, и до 10 млн руб. на компанию.

«С 22 марта до 30 апреля будет идти заявочная кампания на субсидии, которые позволяют компенсировать расходы на обучение сотрудников. В 2020 г. было одобрено 204 заявки на общую сумму более 48 млн руб. В этом году мы расширили список получателей поддержки и упростили условия подачи заявок», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Как добавила вице-мэр, теперь, помимо юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидией могут воспользоваться некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, заключившие с сотрудниками трудовые договоры.

На рассмотрение принимаются не только трехсторонние договоры на обучение между работодателем, сотрудником и образовательной организацией, но и двусторонние — между работодателем и образовательной организацией. Кроме того, отменено требование об отсутствии задолженности по уплате налогов более 100 тыс. руб.

По словам Натальи Сергуниной, для удобства предпринимателей по всем городским субсидиям и грантам в текущем году предусмотрена возможность отправки онлайн-заявок — наравне с предоставлением бумажного пакета документов.

Компенсация затрат в рамках субсидии на обучение распространяется на программы среднего и дополнительного профессионального образования по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей. Также возмещению подлежит оплата программ профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций (MBA, EMBA, MPA).

Условия и перечень необходимых для получения субсидий документов опубликованы на специальном сайте правительства Москвы для столичных предпринимателей и на сайте Московского инновационного кластера. Там же можно оставить заявку.

По итогам прошлого года в столице одобрено свыше 3 тыс. заявок на субсидии и гранты для бизнеса общим объемом почти 3 млрд руб. В 2021 г. порядок получения субсидий для московских предпринимателей стал еще проще. Например, для оформления выплат нужно в два раза меньше документов.