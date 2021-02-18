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Эксперты Directum представят новый продукт HR Pro на конференции HR Tech 2021

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Эксперты Directum презентуют новейший продукт Directum для управления кадровыми процессами, документами и сервисами HR Pro, соответствующий последним изменениям и тенденциям кадрового законодательства. 25 февраля на конференции Cnews, посвященной технологиям цифровой трансформации HR-сферы выступят евангелист HRM-направления Directum Гузель Муллахметова и заместитель директора по развитию бизнеса компании Иван Нагорнов.

В рамках доклада спикеры разберут последние и ожидаемые изменения законодательства в сфере трудовых отношений и кадрового документооборота, приведут примеры реальной практики представления электронных документов в судах.

Эксперты расскажут, какие возможности есть у нового продукта компании Directum HR Pro и какие особенности выгодно отличают его от стандартных HRM-систем: от гибкого подхода к цифровизации процессов и поддержки любых электронных подписей до личных кабинетов сотрудников и организации долговременного хранения электронных документов с обеспечением юридической значимости.

В практической части доклада спикеры поделятся реальными кейсами применения HR Pro в компаниях «Мондэлис Русь» и Deloitte.

«Сегодня уже не приходится сомневаться, нужно внедрять КЭДО или нет. Государство всячески способствует цифровизации, экономическая эффективность электронных кадровых процессов и документооборота более чем очевидна. Поэтому насущный вопрос — какие инструменты цифровизации использовать и как подходить к внедрению с точки зрения методологии», - сказала Гузель Муллахметова, евангелист HRM-направления Directum.

Компания Directum участвует в эксперименте Минтруда по использованию электронных документов, связанных с работой. Решения Directum для построения цифрового взаимодействия в кадровой сфере не только отвечают требованиям 122-ФЗ, но и проверяются в «боевых условиях» собственными сотрудниками.

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