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SberCloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2021»

Облака

Компания SberCloud станет участником конференции CNews «Облачные технологии 2021», которая пройдет в Москве 18 февраля 2021 года.

На мероприятии эксперты обсудят, каким был 2020 год для российского облачного рынка, как изменился спрос на облачные сервисы, какие новые услуги стали предлагать российские поставщики облачных услуг.

Петр Предтеченский, руководитель по работе с корпоративными клиентами SberCloud, на конференции продемонстрирует практическое использование PaaS-сервисов облачной платформы SberCloud.Advanced для сбора данных с внешних IoT-систем.

SberCloud.Advanced, объединяющая более 45 высокотехнологичных облачных продуктов, позволяет быстро создавать и эффективно управлять ИТ-инфраструктурой, приложениями и интернет-сервисами, радикально минимизирует ресурсы, требуемые для поддержания работы корпоративных ИТ-систем и в разы сокращает время вывода на рынок новых продуктов и услуг.

Участники мероприятия смогут на практике посмотреть, как можно принимать потоковые данные от внешней системы (на примере псевдо-IoT-платформы) и загружать их в хранилище в облаке SberCloud.Advanced. Вся система будет полностью работать на базе PaaS-сервисов облачной платформы SberCloud.Advanced.

На конференции CNews «Облачные технологии 2021» будут рассмотрены вопросы выбора оптимальных облачных моделей (приватной, гибридной или мультиоблачной), объема доступных в России облачных мощностей, прогнозы на 2021 год для российского облачного рынка и другие темы.

SberCloud (ООО «Облачные технологии») — облачная экосистемная платформа Сбера. Компания предлагает широкую линейку инфраструктурных и платформенных облачных решений, а также инструменты для работы с искусственным интеллектом, базирующиеся на ресурсах суперкомпьютера «Кристофари» — самого мощного вычислительного кластера России. Информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Сбера, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям.

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