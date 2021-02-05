Спецпроекты

МТС развернула в Прикамье выделенную сеть LTE на глубине 400 метров

Телеком Инфраструктура Мобильная связь

МТС в рамках пилотного проекта развернула выделенную (private) сеть LTE на руднике БКПРУ-2 компании «Уралкалий», производителя хлористого калия. В будущем технология может быть оперативно масштабирована до стандарта 5G, что позволит организовать дистанционное и роботизированное управление оборудованием.

Пилотная зона запущена в сложных горно-геологических условиях на глубине 400 метров. Выделенная технологическая сеть LTE c использованием решений Ericsson показала стабильность, надежность и безопасность всех её элементов. В рамках пилота протестированы сервисы групповой голосовой связи, передачи данных и видеопотока, а также другие решения, повышающие безопасность и эффективность работы персонала во время подземных выработок и других производственных процессов. В дальнейшем выделенная сеть LTE поможет ускорить цифровую трансформацию предприятия: внедрить решения в сфере аналитики, удаленного управления производственными процессами, автономной работы оборудования, роботизации и умного видеонаблюдения.

«У МТС богатый опыт запуска инновационных экосистем для цифровой трансформации предприятий, в том числе в Пермском крае. Этот проект стал для нас особенным, во многом из-за специфики развертывания сетевого оборудования на большой глубине рудника и значительных расстояниях, где наблюдается затухание сигнала. Нашим специалистам удалось найти уникальное комплексное решение, которое обеспечило стабильную связь и в перспективе сделает работу сотрудников «Уралкалия» более безопасной и эффективной», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«Развитие цифрового бизнеса — один из стратегических приоритетов «Уралкалия». В этой части мы опираемся на передовые инновационные разработки, постоянно развиваясь и тестируя новые решения. Ранее ни одна технология связи не демонстрировала значимой для нас эффективности в руднике на значительные расстояния. Проведенные тестовые испытания показали, что в условиях калийной шахты есть решения, обеспечивающие стабильное, надежное и безопасное покрытие связью. В перспективе современные технологии открывают для нас большие возможности для внедрения инновационных решений», — отметил заместитель технического директора по ремонтам и управлению производственными активами «Уралкалия» Дмитрий Иванов.



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