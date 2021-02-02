Zyxel расширила линейку доступных гигабитных коммутаторов для среднего и малого бизнеса

Zyxel объявила о поступлении в продажу гигабитных коммутаторов Zyxel популярной серии GS1900. Три новые модели GS1900-24EP, GS1900-24HPv2 и GS1900-48HPv2 уже доступны к покупке у официальных партнеров Zyxel в России, СНГ и Украине.

Все три модели представляют из себя смарт-управляемые гигабитные коммутаторы с PoE, специально разработанные для компания среднего и малого бизнеса (СМБ), которым нужно подключить больше периферийных устройств или точек доступа WiFi и сделать это быстро и просто.

Фактические отличия новинок (GS1900-24HPv2 и GS1900-48HPv2) от существующих в серии моделей сводятся к следующему: коммутаторы уменьшились в геометрических размерах и стали тише работать благодаря применению интеллектуального вентилятора охлаждения. Что касается более доступного коммутатора GS1900-24EP, то эта модель является «облегченной» версией GS1900-24HPv2 с уменьшенным PoE бюджетом и меньшим количеством PoE портов.

Zyxel GS1900-24EP располагает 12 PoE портами с суммарным бюджетом 130Вт.

Zyxel GS1900-24HPv2 – более мощная версия GS1900-24EP, предлагающая 24 PoE порта с суммарным бюджетом 170Вт.

Zyxel GS1900-48HPv2 – аналогично GS1900-24HPv2 располагает 24 PoE портами с суммарным бюджетом 170Вт.

Серия GS1900 включает модели без вентилятора и со встроенным интеллектуальным вентилятором. Интеллектуальный вентилятор предназначен для автоматической регулировки скорости в зависимости от температуры устройства. Во время работы коммутатора звук практически не слышен. Он идеально подходит для офиса.

Представленные новинки используют режим потребления PoE по умолчанию, который обеспечивает только фактическую мощность, необходимую для ваших сетевых устройств, резервирует остальное и оптимизирует свой бюджет мощности. Это означает, что один коммутатор может питать больше точек доступа, IP-камер и VoIP-телефонов, обеспечивая лучшую рентабельность инвестиций для вашего бизнеса. Все они поддерживают протокол IEEE 802.3at, обеспечивая максимум 30 Вт на порт.

GS1900 - серия коммутаторов с полноценной неблокирующей матрицей и полосой пропускания до 1 Гбит/с на порт. Идеальное обновление для неуправляемых коммутаторов и отличный выбор для компаний сектора СМБ, которые хотят пользоваться высокоскоростными сетевыми приложениями для бизнеса на полной скорости.