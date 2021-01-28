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Воронежские студенты будут изучать «Ред ОС»

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Российский разработчик ПО «Ред софт» и Воронежский государственный педагогический университет заключили соглашение о сотрудничестве в области науки и развития инновационной деятельности. Программные продукты «Ред софт» будут использовать будущие специалисты в области прикладной информатики для изучения и освоения программирования.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Для разработки качественного продукта необходимы сильные специалисты. Мало искать таланты в самой отрасли, необходимо их формировать, в первую очередь на базе высших учебных заведений. Для этого российскому бизнесу необходимо уже сейчас содействовать развитию ИТ-образования и предоставлять материал для обучения и исследования. Выражаем благодарность руководству Воронежского государственного педагогического университета за активный интерес», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы последовательно реализуем программу по переходу на отечественное программное обеспечение: к настоящему времени практически все учебные аудитории и офисные компьютеры университета оснащены отечественным программным обеспечением: на физико-математическом факультете образовательный процесс по всем направлениям подготовки организован на основе отечественного программного обеспечения», – сказал Василий Малев, декан физико-математического факультета ВГПУ.

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