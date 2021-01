ИИ-модель Microsoft превзошла результат человека в тесте на понимание естественного языка SuperGLUE

Алгоритм понимания естественного языка (Natural Language Understanding, NLU) Microsoft DeBERTa превзошел человеческие возможности в одном из самых сложных тестов для подобных алгоритмов SuperGLUE. На данный момент модель занимает первое место в рейтинге с показателем в 90,3, в то время как среднее значение человеческих возможностей составляет 89,8 балла.

Тест SuperGLUE включает в себя ряд задач, которые разработаны для оценки способности ИИ-моделей распознавать и понимать естественный язык, например, дать правильный ответ на вопрос на базе прочитанного абзаца, определить, правильно ли используется многозначное слово в определенном контексте и т.д. Тест был разработан группой исследователей в 2019 г. Когда был представлен SuperGLUE, разрыв между самой эффективной моделью и показателями человека в таблице лидеров составлял почти 20 баллов.

Для того чтобы добиться текущего результата в 90,3 балла, DeBERTa получила масштабное обновление архитектуры: теперь она состоит из 48 слоев и имеет 1,5 млрд параметров. Microsoft сделает публичной модель и ее исходный код. Кроме того, DeBERTa будет интегрирована в следующую версию Тьюринговой модели Microsoft Turing (Turing NLRv4). Тьюринговые модели используются в таких продуктах Microsoft, как Bing, Office, Dynamics и Azure Cognitive Services, чтобы совершенствовать, к примеру, взаимодействие с чат-ботами, предоставление рекомендаций и ответов на вопросы, поиск, автоматизацию поддержки клиентов, создание контента и решение многих других задач на пользу сотен миллионов пользователей.

В отличие от других моделей, DeBERTa учитывает не только значения слов, но и их позиции и роли. К примеру, в предложении “a new store opened beside the new mall” (англ. «новый магазин открылся рядом с торговым центром») она может понять, что близкие по контекстному значению “store” («магазин») и “mall” («торговый центр») играют разные синтаксические роли (подлежащим здесь является именно “store”). Более того, она способна определять зависимость слов друг от друга. Например, DeBERTa понимает, что зависимость между словами “deep” и “learning” гораздо сильнее, когда они стоят рядом (термин «глубокое обучение»), чем когда они встречаются в разных предложениях.

Несмотря на то, что модель DeBERTa превзошла человеческие показатели в тесте SuperGLUE, это не означает, что ИИ-модель достигла уровня человека в понимании естественного языка. В отличии от машин, люди хорошо умеют использовать знания, ранее полученные при выполнении различных задач, для решения новых – это называется композиционным обобщением (англ. compositional generalization). Поэтому, несмотря на многообещающие результаты DeBERTa в тесте, необходимо продолжить исследования, для того чтобы развить у модели этот навык.

Microsoft активно работает над усовершенствованием технологий искусственного интеллекта. Так, в октябре 2020 г. был представлен прогрессивный ИИ-алгоритм для автоматической генерации подписей к изображениям, которые во многих случаях оказываются более точными, чем написанные людьми. Это позволит сделать продукты и сервисы Microsoft еще более инклюзивными и доступными для большего количества пользователей. В первую очередь, автоматическое описание помогает людям с нарушениями зрения при работе с документами или веб-страницами, а также в целом позволяет получить доступ к содержимому любого изображения, к примеру, при поиске или подготовке презентаций.