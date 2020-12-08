Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Red Hat выпустила отчет Global Tech Outlook 2021

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Red Hat опросила ИТ-руководителей о технологических планах на 2021 год. Цифровая трансформация и безопасность по-прежнему остаются на первых ролях, а более четверти опрошенных уже имеют гибридную стратегию облачных вычислений на 2021 год.

Как COVID-19 повлиял на цифровую трансформацию и ИТ-приоритеты на 2021 год? Похоже, что многие компании активизировали переход на цифровые технологии, хотя некоторым, возможно, пришлось отложить цифровые преобразования в этом году. Большинство респондентов далеко продвинулись на пути трансформации: 65% опрошенных заявили, что либо уже начали, либо находятся на последующих стадиях.

В этом году добавлены такие варианты ответов, как «застопорились» и «ускорились». 21% организаций, похоже, активизируют усилия в этом направлении, а «застопорились» только 6% опрошенных. Хотя в этом году вдвое больше респондентов (4% против 2% в 2019 году) ответили, что у них вообще нет планов цифровой трансформации. И лишь 5% респондентов сказали, что пока не начали или только начинают цифровую трансформацию.

В качестве главных приоритетов цифровой трансформации респонденты в этом году назвали инновации (23%), безопасность (19%), пользовательский опыт (13%) и снижение затрат (11%).

Пятерка главных приоритетов на следующий год с точки зрения финансирования ИТ выглядит следующим образом: ИТ-безопасность (45%), управление облачными и ИТ-системами (39%), облачная инфраструктура (34%), оптимизация существующих ИТ-систем (29%) и ИТ-автоматизация (26%). (При ответе на этот вопрос можно было указать до трех вариантов.)

Говоря о результатах, которых они надеются достигнуть, респонденты назвали повышение эффективности (37%), усиление безопасности (32%) и снижение затрат (30%). (Здесь тоже можно было выбрать до трех вариантов ответа).

Более четверти респондентов (27%) описали свою облачную стратегию на ближайшие 12 месяцев как «гибридное облако», 17% делают упор на частные облака, 10% – на публичные, 12% планируют стандартизацию на базе какого-то одного публичного облака, а 11% придерживаются мультиоблачной стратегии.

По результатам опроса, в ближайшие 12 месяцев значительно возрастет одновременное использование трех и более облачных платформ. Сейчас это делают только 22% опрошенных, но большинство (51%) планируют перейти на такой вариант в ближайшие 12 месяцев.

Ярче всего эта тенденция проявляется в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где, судя по ответам респондентов, можно ожидать минимум трехкратного роста использования четырех и более облачных платформ. Об аналогичных, хотя и менее масштабных планах, заявляют и представители всех остальных регионов, как, впрочем, и в прошлогоднем опросе, оптимистический прогноз которого в отношении мультиоблачных стратегий не сбылся в реальности. Возможно, этому помешал COVID-19 и организации надеются наверстать упущенное в следующем, 2021 году.

Около половины опрошенных изучают возможность применения систем искусственного интеллекта/машинного обучения (AI/ML) в следующие 12 месяцев, однако в качестве основных препятствий на этом пути называют трудности с организацией «сотрудничества между командами для внедрения моделей в промышленную эксплуатацию» и «управления инструментами и фреймворками AI/ML» – каждая из этих проблем набрала по 28% голосов респондентов, когда их просили назвать основные трудности при внедрении ML. Следующие по популярности варианты ответа на это вопрос включают подготовку соответствующей инфраструктуры (24%) и доступ к данным (18%).

Другие материалы рубрики

Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех»

Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения

Власти раздадут 300 миллионов российским производителям радиоэлектроники

Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков

«Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет

«Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Техноблог

В каком битрейте транслируют музыку стриминговые сервисы?

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Показать еще

Наука

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать