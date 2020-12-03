В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью

К Международному дню инвалидов 3 декабря сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki вместе с общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» и фондом «Лучшие друзья» запустили проект «Работать может каждый». Цель проекта — создать полезную и актуальную базу знаний о найме людей с инвалидностью для работодателей и соискателей. Вместе с необходимой информацией на сайте размещены интервью с крупными компаниями и их сотрудниками: своими историями и принципами работы поделились IKEA, «Перекресток», «Ситимобил», «Тинькофф» и Burger King.

На сайте проекта соискатели смогут найти ответы на вопросы про то, где искать работу, стоит ли сообщать об инвалидности в резюме, какие льготы положены сотруднику с инвалидностью и многое другое. Здесь также собраны полезные ссылки (программы, приложения и сервисы) для людей со всеми видами инвалидности: для незрячих и слабовидящих, для неслышащих и слабослышащих, для людей с нарушением развития и интеллекта и для людей с нарушением двигательного аппарата.

«Люди с инвалидностью хотят и могут работать. Это подтверждается и данными нашего сервиса. В базе соискателей Worki на декабрь 11,5 тыс. вакансий, доступных для людей с инвалидностью. На сервисе с начала года активность соискателей на вакансии, доступные для инвалидов, выросла более, чем в 10 раз» — сказала Алла Аршевская, директор по продукту сервиса Worki.

На Worki также появился фильтр вакансий доступных для людей с инвалидностью — они помечаются специальным символом. К запуску проекта сервис добавил возможность соискателей добавлять поле «Есть инвалидность» и отмечать свою группу (1, 2, 3) в профиле при регистрации.

«Вот уже 17 лет мы успешно трудоустраиваем людей с инвалидностью и помогаем работодателям найти квалифицированных специалистов. Сегодня мы работаем с более чем тремястами компаниями в России и успешно закрываем большинство запросов на поиск сотрудников. Мы благодарны команде Worki за то, что они помогают развивать инклюзивное трудоустройство в нашей стране. Надеюсь, что наш совместный проект поможет многим стать увереннее в себе и обрести мотивацию двигаться только вперед», — сказал Денис Роза, директор РООИ «Перспектива» и фонда «Лучшие друзья».

«ИКЕА в России выбрала адаптацию и трудоустройство людей с инвалидностью как одно из приоритетных направлений в работе по созданию многообразной и инклюзивной среды. Набирая людей, мы продумываем, как внедрить их в команду, какое на рабочем месте необходимо специальное оборудование. Мы уделяем большое внимание работе с лидерами и сотрудниками по преодолению предрассудков и предубеждений, этике общения и особенностям трудоустройства людей с инвалидностью» — отметила Лилия Шакирова, менеджер по многообразию и инклюзивности ИКЕА в России.