Eset: 75% пользователей Рунета предпочитают не публиковать политические шутки

Eset в рамках исследования о приватности в интернете выяснила, как жители крупных городов России относятся к политическому юмору в глобальной сети. Социологи опросили активных пользователей в возрасте 20-45 лет, которые три и более раз в неделю выходят онлайн. Выяснилось, что в среднем каждый десятый респондент вне зависимости от пола и возраста боится, что «за ним придут» из-за политических шуток в интернете. Доля сторонников распространять политический юмор различается в зависимости от региона проживания. Наиболее молодые участники опроса не отказывают себе в подобных шутках, но делают это с использованием приватных каналов коммуникации.

Жители Хабаровска оказались наиболее закрытыми в плане публичных политических шуток. Не боятся последствий таких публикаций в интернете только 13% респондентов – самый низкий показатель по городам России. 73% опрошенных стараются избегать подобных шуток, но не боятся. 10% опасаются преследований из-за юмора онлайн, и лишь 3% хабаровчан пользуются для шуток о политике закрытыми чатами или приватными мессенджерами.

Наиболее беспечные или уверенные в себе – респонденты из Екатеринбурга и Казани. В этих городах максимальна доля тех, кто не боится шутить публично на темы политики: 37% в столице Урала и 30% в столице Татарстана. При этом казанцы на первом месте по числу тех, кто использует исключительно приватные группы для политического юмора – 7% опрошенных (в Екатеринбурге - 3%). В обоих городах-миллионниках страх за последствия шуточных публикаций испытывают по 3% пользователей.

Москва заняла первое место по числу тех, кто боится шутить из-за возможных негативных последствий – 13% участников исследования. 63% стараются не публиковать шутки о политике и политиках, но не испытывают страха. 22% не видят опасности в политическом юморе, и только 2% предпочитают секретные каналы и группы.

Результаты социологического исследования показали, что мужчины и женщины 20-25 лет представляют подавляющее большинство (83%) от группы пользователей секретных чатов/мессенджеров для шуток на политические темы. При этом в двух крупных городах – Санкт-Петербурге и Новосибирске – респонденты ни разу не сообщили, что пользуются закрытыми каналами.