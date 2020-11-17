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Accenture: переход на облачные решения сокращает выбросы углекислого газа

Облака

Согласно исследованию Accenture, благодаря миграции на публичные облака общие выбросы CO2 от ИТ-инфраструктуры сократятся на 5,9% (60 млн тонн по всему миру), что эквивалентно исчезновению с дорог 22 млн автомобилей.

В отчете The Green Behind the Cloud анализ Accenture демонстрирует, что миграция в облака даже на начальном уровне способна сократить выбросы углерода более чем на 84% по сравнению с использованием обычной инфраструктуры. Сокращение выбросов может быть еще больше – до 98% – за счет применения приложений, разработанных специально для облаков. 44% руководителей видят перспективу развития деятельности по нейтрализации вреда окружающей среде и нулевых выбросах углерода. Две трети опрошенных рассматривают облачные технологии как важный фактор ускорения данного развития.

«Устойчивые облачные решения обеспечивают двойной эффект: помогают одновременно сократить издержки и снизить углеродные выбросы, — отметил Питер Лейси, старший управляющий директор и ведущий специалист по глобальной устойчивости компании Accenture. – Кроме того, масштабы сокращения выбросов углерода, достигнутые благодаря облачной миграции, могут способствовать выполнению требований по борьбе с изменением климата и продвижению инноваций на новый уровень. Это поможет сохранять нашу планету зеленой».

Опыт Accenture по переводу клиентов на публичные облака отражает потенциальную совокупную экономию затрат на владение инфраструктурой на уровне 30-40%. Это связано с более гибким распределением рабочей нагрузки, продуктивным использованием серверов и энергоэффективной инфраструктуры. Результаты исследования говорят о том, что уровень устойчивости и финансовые выгоды от миграции в облако будут варьироваться в зависимости от трех ключевых факторов: выбранного поставщика услуг, уровня амбициозности в области оптимизации облачных технологий и уровня инноваций в компании.

«Итоги исследования будут интересны, в первую очередь, крупным российским компаниям, которые разделяют цели устойчивого развития и находятся в процессе реализации ESG-стратегии. Переход на облачные решения позволит не только получить существенные финансовые преимущества и создать более устойчивую инфраструктуру, но и снизить выбросы CO2, что сейчас является приоритетной повесткой в том числе в России», — сказала Ирина Мусина, руководитель практики устойчивого развития Accenture в России.

Для получения оценки уровня выбросов CO2 и рекомендаций по снижению углеродного следа Accenture предоставляет клиентам модуль Green Cloud Advisor в рамках платформы myNav. Напомним, что Accenture создала подразделение Cloud First, которое должно помочь клиентам быстрее стать облачно-ориентированными и ускорить цифровую трансформацию.

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