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Банк «Санкт-Петербург» обновил функционал мобильного приложения

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Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги работы с обновлением мобильного приложения за три прошедших квартала 2020 г. Мобильное приложение БСПБ представлено в AppStore, Google Play и App Gallery. На сегодняшний день через него совершается около 80% всех операций клиентов Банка-физических лиц.

В мобильном приложении реализован раздел «Кэшбек». Теперь владельцы карты Visa Cashback, по условиям которой выплачивается стандартный сashback в размере 1% и повышенный – на категории «АЗС» (5%) и «Кафе и рестораны» (10%), могут контролировать размер выплачиваемого кэшбека и условия выполнения программы. В разделе отображается информация о сумме к выплате в следующем месяце, скидках и предложениях, полных правилах расчета Cashback, сумме затрат и соотношении бонусных категорий. В ленте операций теперь отображается сумма кэшбека за каждую операцию, а бонусные категории обозначены специальным символом.

Пользователь мобильного приложения получили возможность с помощью раздела «Пригласить друзей» рекомендовать другу карту «Яркая» и получить за это вознаграждение – 1500 руб., если друг ранее не был клиентом Банка, и 555 руб., если был. В ближайшем будущем такая возможность появится и для держателей карты «ЯСЧИТАЮ».

Зарплатные клиенты Банка теперь могут подключать через мобильное приложение стартовый кредитный лимит. Лимит уже одобрен и подключается в один клик. Для этого не нужны никакие документы или справки. Стартовая сумма составляет 5000 руб., она может быть увеличена через 3 месяца.

Теперь в мобильном приложении можно восстановить логин и пароль без визита или звонка в Банк (иногда звонок все же может потребоваться), заказать справки для государственных и муниципальных служащих, скачать любой файл из переписки с Банком, скачать выписку по счету, удалить неиспользуемое авторизованное устройство, подать заявление на кредитные каникулы и на актуализацию данных паспорта.

Кроме того, теперь в приложении БСПБ доступна вся линейка вкладов Банка.

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