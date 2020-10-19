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Еще два продукта «Инфотекс» включены в реестр отечественного ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Инфотекс» сообщила о внесении в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (ЕРРПО) криптомодуля ViPNet SIES Core и программного комплекса ViPNet SIES Unit.

Эти продукты являются частью уникального комплексного решения ViPNet SIES (Security for Industrial and Embedded Solutions), объединяющего криптографические средства защиты информации в автоматизированных системах управления (АСУ), системах межмашинного взаимодействия (М2М) и промышленного интернета вещей (IIoT) для всех уровней: от устройств нижнего уровня до средств оперативно-диспетчерского управления.

Криптомодуль ViPNet SIES Core является единственным в России сертифицированным средством криптографической защиты устройств нижнего уровня систем АСУ, M2M и IIoT. Он предназначен для защиты информации в программируемых логических контроллерах, промышленных контроллерах автоматизации, терминалах, интеллектуальных устройствах и оконечном оборудовании (сенсорах, датчиках, счетчиках, различных исполнительных устройствах).

Программный комплекс ViPNet SIES Unit обеспечивает защиту устройств уровня оперативно-диспетчерского управления АСУ: SCADA-серверов, OPC-серверов, серверных систем сбора и мониторинга данных, рабочих станций и пр.

Внедрение данных средств защиты в устройства автоматизации позволяет реализовывать следующие сценарии защиты: идентификацию и аутентификацию устройств и пользователей; обеспечение целостности передаваемой информации; обеспечение конфиденциальности передаваемых данных; обеспечение неотрекаемости от авторства передаваемой информации; доверенную загрузку; доверенное обновление программного обеспечения; доверенное конфигурирование.

Внесение ViPNet SIES Core и ViPNet SIES Unit в реестр дает возможность государственным заказчикам приобретать эти решения в рамках закупок по программе импортозамещения. На сегодняшний день в ЕРРПО входят 43 продукта «Инфотекс».



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