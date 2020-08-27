Astra Linux и консорциум «Вычислительная техника» подписали меморандум о сотрудничестве

Генеральный директор Автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ») Светлана Легостаева официально объявила о подписании меморандума о намерениях между группой компаний Astra Linux (ООО «Русбитех-Астра») и АНО «ВТ». Соглашение предусматривает разработку и реализацию партнерских программ по поддержке разного рода кооперации между отечественными производителями техники и программного обеспечения. Основная цель – способствовать развитию рынка радиоэлектронной продукции путем создания конкурентоспособных ИТ-продуктов.

Возможности отечественных решений растут с каждым днем, как и потребность в них. Эффективное взаимодействие ведущих игроков рынка информационных технологий в части разработки совместных программно-аппаратных технологических стеков отвечает требованиям импортозамещения. Наличие готовых базовых комплексных решений значительно облегчает переход государственных организаций на отечественные ИТ-продукты и обеспечивает дополнительную поддержку производству радиоэлектронной продукции.

Стратегия ГК Astra Linux предполагает расширение партнерских программ в том числе с отечественными производителями оборудования, сотрудничество с которыми определено как приоритетное. В этом направлении группой компаний уже предпринят ряд шагов. Программа тестирования и сертификации Ready for Astra Linux позволила сформировать вокруг себя широкую экосистему и нарастить число совместимого с ОС «софта» и «железа». Также в качестве поддержки разработчиков отечественной радиоэлектроники в августе 2020 г. вендором были выпущены особые сборки дистрибутивов операционных систем Astra Linux для российских сборок вычислительной техники. Эти версии ОС имеют специальную цену, которая ниже стоимости стандартного дистрибутива, даже если оборудование собирается на иностранных процессорах. При использовании российских процессоров подход к ценообразованию на специальный дистрибутив ОС еще более лояльный. Данные инициативы станут основой для партнерских программ с АНО «ВТ».

«Рынок радиоэлектроники сложный. Его состоянием во многом определяются перспективы ИТ-рынка и цифровой экономики в целом. Сегодня уже создан отличный задел для того, чтобы в ближайшие годы значительно снизить зависимость от западного производства. И мы понимаем, насколько сейчас необходима согласованная работа всех заинтересованных сторон – госорганов, разработчиков, производителей, заказчиков и пользователей – для того, чтобы совершить технологический прорыв. Именно c этой целью и создаются отраслевые консорциумы. С нашей стороны отношение к коллегам по цеху - максимально лояльное. Мы их всегда поддерживали и будем поддерживать как инициативной работой по адаптации наших релизов и специальным ценообразованием, так и совместными программами в сфере научных исследований и образования», – сказал генеральный директор ГК Astra Linux Илья Сивцев.

«Наша первоочередная задача – увеличение доли российской вычислительной техники на внутреннем рынке. Вопрос о поддержке со стороны софтверного сообщества особенно критичен, когда речь идет о продвижении оборудования на отечественных процессорах. Развитие технологической кооперации между лидерами в области системного и прикладного ПО, а также радиоэлектроники позволяет формировать российские конкурентоспособные программно-аппаратные комплексы, всесторонне удовлетворяющие требованиям политики импортозамещения», – сказала генеральный директор АНО «ВТ» Светлана Легостаева.