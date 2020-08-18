«Билайн» использует AI для адаптации сети под индивидуальные запросы миллионов клиентов

«Билайн» продолжает трансформировать сеть и улучшать качество обслуживания клиентов с помощью передовых технологий. Компания начала внедрять новое поколение системы SON (Self Optimized Networks) для автоматизированной оптимизации сетей 2G, 3G, LTE и LTE Advanced. Технология была предоставлена компанией P.I. Works.

Система SON нового поколения уже работает на сети «Билайн» в Москве, также идет ее внедрение в Санкт-Петербурге и Краснодаре. В дальнейшем она будет масштабирована на всю Россию.

«Билайн» за два года удвоил сеть LTE в России и продолжает делать масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры, особое внимание уделяя Москве и Санкт-Петербургу. Внедрение системы SON стало важным этапом в работе по улучшению сети. Благодаря использованию лучших практик в области AI (Artificial intelligence), система SON подстраивает ресурсы сети под потребности каждого абонента и обеспечивает качественное и стабильное соединение в режиме 24/7.

Новейшая технология для автоматизированной оптимизации сетей работает следующим образом: система анализирует потребность всех клиентов, находящихся в зоне обслуживания базовых станций, и принимается решение об оптимальном перераспределения ресурсов между ними. Если потребности клиентов меняются – система SON автоматически меняет параметры сети. Например, днем направляет ресурсы на обслуживание клиентов, находящихся внутри офисов и других помещений, а вечером создает необходимую емкость для покрытия дорог, где возрастает автомобильный трафик и плотность абонентов. Для адаптации сети под запросы клиентов система использует данные сетевой статистики, рельефа местности, этажности и плотности застройки.