«Лаборатория Касперского»: Россия лидирует по числу владельцев гаджетов с ПО для слежки

По данным «Лаборатории Касперского», число пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Кроме того, по данным компании, Россия лидирует по количеству пользователей, столкнувшихся с такими программами.

Сталкерское ПО — это коммерческие программы, которые могут применяться для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека. В частности, ими могут пользоваться инициаторы домашнего насилия. Такие программы продаются в основном через специализированные сайты, так как официальные магазины приложений стараются не допускать их размещения у себя.

Сталкерское ПО позволяет просматривать фотографии и файлы, хранящиеся на устройстве пользователя, через него можно подсматривать за человеком через камеру его смартфона в режиме реального времени, а также видеть календарь и список контактов, определять местоположение, читать историю браузера, SMS и переписку в мессенджерах и записывать переговоры. Кроме того, некоторые из таких приложений позволяют удаленно контролировать устройство.

В целом по миру число пользователей, на чьих мобильных устройствах было обнаружено сталкерское ПО, также растет: в первые шесть месяцев 2020 г. оно увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. В Европе такие программы чаще всего фиксируются на устройствах немецких, итальянских и британских пользователей.

«Сталкерское ПО используется все более активно, даже несмотря на то, что во втором квартале 2020 г. число пользователей, на чьих устройствах были зафиксированы такие программы, немного снизилось. Вероятно, это произошло потому, что в результате самоизоляции многие начали проводить дома гораздо больше времени, ведь, к сожалению, с помощью сталкерских приложений пользователи чаще всего следят за своими близкими. Некоторые современные защитные решения, такие как Kaspersky Internet Security, уведомляют владельца устройства, если находят в системе такое ПО. Мы продолжим следить за ситуацией и совершенствовать технические возможности наших продуктов, а также помогать НКО, работающим с жертвами домашнего насилия», — сказал Виктор Чебышев, эксперт «Лаборатории Касперского» по мобильным угрозам.

Чтобы защитить пользователей от слежки через цифровые устройства, в ноябре 2019 г. была создана коалиция по борьбе со сталкерским ПО — Coalition Against Stalkerware. Помимо «Лаборатории Касперского», в ее состав входят 20 организаций: производители решений в сфере информационной безопасности и некоммерческие организации, помогающие жертвам домашнего насилия. В дальнейшем планируется включение широкого круга компаний для активного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием сталкерского ПО, и повышения осведомленности людей по всему миру об этой угрозе. Учитывая глобальную социальную значимость проблемы, а также регулярное появление новых образцов подобных программ, коалиция по борьбе со сталкерским ПО открыта для новых партнерств и призывает различные организации к сотрудничеству.