Сбербанк подключил к платежной системе оператора связи «СанСим»

Сбербанк запустил прием платежей в адрес оператора связи «СанСим», предоставляющего услуги SIP-телефонии как физическим лицам, так и корпоративным клиентам.

Пополнить баланс лицевого счета, в том числе за родных и близких, можно как в «Сбербанк Онлайн», так и через устройства самообслуживания. Все операции проводятся без комиссии.

«Пополнить баланс телефона, оплатить дополнительные услуги телефонии от компании «СанСим» теперь можно практически моментально без дополнительных переводов денег на счета или карты, без необходимости посещать офисы банков и без комиссии», – сказал Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка.

«В рамках социального проекта #СвоихНеБросаем все предприниматели, которые подключатся к «СанСим», до конца 2020 г. смогут бесплатно подключить красивые номера и пользоваться абсолютно всеми услугами, включенными в Виртуальную АТС. Это позволит им привлечь и обслужить больше клиентов, оптимизировать рекламные бюджеты, организовать работу с каждым обращением, улучшив качество обслуживания», – сказала Лариса Данилова, директор по маркетингу и PR проекта «СанСим».

Акция #СвоихНеБросаем доступна представителям малого или среднего бизнеса из любого региона России. Подключиться к ней можно на сайте оператора связи, используя верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги» или загрузив необходимые документы на сайт.