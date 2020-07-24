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Пять лучших программ для повышения производительности процессора: полезный софт для разгона

ПО Софт Техника
, Текст: Эльяс Касми

Когда производительности центрального процессора не хватает для запуска «тяжелых» ААА-игр и ресурсоемких приложений, пользователи оснащают портативный или стационарный ПК более мощным аппаратным обеспечением или ищут средства для успешного оверклокинга (повышения базовой рабочей частоты ЦПУ).

Для разгона геймеры и прочие энтузиасты используют специальное программное обеспечение, доступное в магазинах софта и на официальных сайтах разработчиков.

PowerTweak

Представленная Dave Jones бесплатная мультиплатформеeнная программа (доступная для устройств на базе разных версий Windows и Linux), совместимая со стационарными рабочими станциями, портативными персональными компьютерами и нэтбуками. Ее главная задача – увеличение показателей быстродействия ЦПУ.

Разогнать при помощи PowerTweak можно почти любой мощный процессор AMD в магазине, а также CPU на базе чипсета Intel.

overclock600.jpg

Практически из любого центрального процессора можно выжать максимум производительности

Действие приложения распространяется и на другие компоненты ПК – например:

  • графический адаптер,
  • ОЗУ,
  • системную шину.

SetFSB

Сервисное ПО, призванное улучшить качество работы персонального компьютера, предназначенного для прохождения популярных игр и выполнения других задач.

Утилита подходит для оверклокинга процессора, а также оперативного запоминающего устройства. Она поддерживает огромное количество микросхем, поэтому пригодна для установки на компьютеры от разных производителей.

В программе присутствует таблица, которая позволяет точно определить модель ЦПУ или ОЗУ перед разгоном. Это помогает избежать ошибок и их неприятных последствий.

SetFSB – это мультиязычное приложение. Интерфейс доступен на русском, украинском и английском языках.

AMD Overdrive

Программа, которая способна положительно повлиять на работоспособность любого «красного» процессора. Она позволяет установить оптимальные параметры функционирования компонентов ПК и тем самым добиться максимальных показателей производительности.

Настройки, которые можно изменить в AMD Overdrive:

  • рабочее напряжение,
  • тактовая частота процессора,
  • температура.

Clockgen

Приложение, предназначенное для повышения быстродействия «железа» компьютера. Оно обладает минималистичным и понятным интерфейсом, поэтому подходит для тех пользователей, которым ранее не приходилось работать с оверклокинговым ПО.

Clockgen занимает мало памяти, быстро реагирует на команды пользователя и функционирует в режиме реального времени.

Ryzen Master

Настоящая находка для пользователей, которые хотят получить беспрепятственный полный контроль над CPU из семейства RYZEN. Она позволяет регулировать абсолютно все параметры, влияющие на работу аппаратного обеспечения.

Ryzen Master легко демонстрирует пользователю пиковые возможности процессора, а также открывает доступ:

  • к подключению и отключению ядер процессора;
  • к измерению рабочей температуры;
  • к регулировке напряжения и частоты.

Все перечисленные программы помогают изъять из ЦПУ максимум, потратив при этом минимум ресурсов.

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