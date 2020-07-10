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Huawei помогает построить оптические сети с оптимальной стоимостью за бит

Телеком Инфраструктура Техника
, Текст: Эльяс Касми

Ван Симин, главный инженер департамента маркетинга и продаж продуктов и решений по фиксированным сетям связи Huawei Eurasia рассказал, какие решения стоит использовать для эффективного построения оптических сетей.

В эпоху 5G, транспортная сеть сталкивается с проблемой высоких затрат при строительстве сети, а также с необходимостью оптимизировать процессы эксплуатации и технического обслуживания (O&M). Чтобы помочь операторам сократить затраты, компания Huawei предлагает решения для оптических сетей, оптимизирующие затраты на трансмиссию, энергосбережение, аренду площади и интеллектуальные системы O&M.

Самая большая пропускная способность оптоволокна: уникальная технология «Super С» от компании Huawei поддерживает 120 длин волн, что на 25% выше по рынку в сравнении с 96-волновыми системами. Модуль CFP2 на 200G от Huawei может обеспечить передачу на 1100 км, что на 70 % больше, чем средний показатель по отрасли - 650 км.

Ультра-упрощенный сайт: при строительстве интегрированной транспортной сети, ключом к сокращению совокупной стоимости владения сайта (TCO) является его упрощение и снижение энергопотребления. Это не только ускоряет развитие операторских услуг, но и отвечает требованиям по основным ресурсам сайта, помогая операторам сократить затраты на создание развитой сетевой инфраструктуры.

В продукте OSN 9800 М24 от компании Huawei используется дизайн оптико-электрической интеграции и оснащение первым в отрасли коммутационным чипом 5Т. Скорость соединения между микросхемой и материнской платой на 39 % выше, чем в среднем по отрасли. OSN 9800 М24 поддерживает 1Т на слот, емкость кросс-коммутации в 10Т на подстатив и мультисервисную оптическую транспортную сеть (MS-OTN).

O&M на базе искусственного интеллекта: Известно, что неисправности оптического канала - это основные причины сбоя оптической сети. Согласно статистике, показатели равняются примерно 70%, включая 39% постепенных отказов в работе оптической сети и 29% ошибок внезапного характера. Для существующей сети, неисправности могут быть идентифицированы и устранены только после генерации аварийных сигналов. Однако, это негативно сказывается на предоставлении услуг. Кроме того, пассивное реагирование и устранение неполадок в чрезвычайных ситуациях обычно означают более высокие затраты на O&M и другие непредсказуемые последствия.

Умные решения компании Huawei для эксплуатации и технического обслуживания (O&M) на базе искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных

1) Постепенные отказы: Huawei sub-health prediction – это решение от компании Huawei, прогнозирующее «здоровье сети» и указывающее местоположение, тип и время возникновения постепенного отказа от несколько часов до нескольких месяцев до наступления аварии. Таким образом, операторы могут заранее устранять потенциальные риски и эффективно снижать затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, вызванные аварийным устранением неполадок, а также сокращать показатели прерывания услуг для создания высококачественной сети.

2) Внезапные отказы: Обычно это означает обрыв световода, вызванный случайным внешним воздействием. Решение активной перемаршрутизации от компании Huawei может заранее включить расчёт параметров линии связи, что помогает быстро переключить услуги на защитный тракт после случившейся аварии и избежать негативного влияния на предоставление сервиса

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