«Техносерв Cloud» предоставил часть виртуального пространства разработчику «Новатех»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о заключении соглашения о сотрудничестве с разработчиком «Новатех».

«Новатех» − разработчик комплексных решений для организации эффективной инженерной деятельности предприятий. Компания имеет компетенции в организации систем управления корпоративными фондами нормативной документации, автоматизации процессов технологической подготовки производства и документооборота.

«Новатех» переместил часть своей ИТ-инфраструктуры на мощности Техносерв Cloud, выбрав защищенный сегмент «Виртуальной инфраструктуры (IaaS)» на базе платформы виртуализации OpenStack. Услуга обеспечивает повышенный уровень информационной безопасности сети благодаря межсетевому экрану с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика. Защищенный сегмент облака соответствует требованиям ФСТЭК и ФСБ и предназначен для размещения данных, требующих высокого уровня защиты. Техносерв Cloud гарантирует доступность своей услуги на 99,95 %, что составляет не более 21 минуты простоя в месяц.

«Команда Техносерв Cloud на протяжении 25 лет обслуживает клиентов из разных отраслей экономики по всей России. Наша задача – сделать услуги максимально доступными и безопасными, а также обеспечить бесшовную миграцию в наше облако без остановки работы систем. Например, виртуальная инфраструктура позволяет быстро перейти к развертыванию виртуальных машин благодаря библиотеке готовых шаблонов с предустановленными операционной системой и прикладным ПО», − сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».