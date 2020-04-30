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«1С» представила мобильный «1С:Кладовщик»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«1С» выпустила мобильное приложение «1С:Кладовщик», которое позволяет быстро и дешево организовать сборку заказов для доставки, автоматизировать приемку/отгрузку товаров и проведение инвентаризации в небольших помещениях. Приложение подходит любым малым розничным компаниям, в том числе тем, кто работает с маркированной продукцией и ведет учет товаров по серийным номерам.

До 01 июня 2020 года действует антикризисная акция «1С» - приложение «1С:Кладовщик» доступно на Google Play бесплатно для всех пользователей.

«1С:Кладовщик» работает с программой «1С:Розница», в дальнейшем его можно будет использовать и с другими современными решениями 1С – 1С:ERP, «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Бухгалтерия».

Для использования приложения не требуется наличие устойчивой связи: Интернет нужен только для обмена данными с товароучетной программой, все остальное время кладовщик может работать автономно. Для настройки обмена с «1С:Розницей» – как с локальной, так и с размещенной в облаке достаточно отсканировать сформированный в программе QR-код. Для сканирования кодов можно использовать камеру мобильного устройства или сканер, встроенный в терминал сбора данных или подключенный через Bluetooth.

Пользователи программы «1С:Розница», имеющие договор информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС, получают доступ к приложению и его обновлениям бесплатно на сайте releases.1c.ru. Все остальные могут получить его на Google Play, до 01 июня 2020 г. бесплатно, далее за 99 рублей в месяц.

Можно приобрести «1С:Кладовщик» бессрочно за 1800 рублей у партнеров фирмы «1С» через portal.1c.ru. Также доступна бесплатная версия для разработчиков, в сервисе «1С:Обновление программ» на сайте portal.1c.ru.



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