В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки

Основатели сервиса Insize, победившего в декабре 2019 года в конкурсе стартапов Сбербанка и 500Startups, создали во время временного простоя, вызванного ограничительными мерами на перемещение, новый социальный сервис Undo. Сервис позволяет ускорить возврат денег за билеты и брони. С момента запуска сайта в середине апреля 2020 года команда проекта оформила 200 досудебных претензий в адрес крупнейших авиакомпаний, билетных агрегаторов, отелей и туристических компаний.

Первые претензии уже рассмотрены и приняты. Людям будут выплачены денежные средства, а не ваучеры и другие обязательства расчета в будущем. Клиенты звонят на горячую линию со всей страны: из Петропавловск-Камчатского, Норильска, Уфы и других городов.

Сервис помогает путешественникам ускорить возврат денег от авиакомпаний, отелей и туроператоров за отмененные билеты и брони в связи с COVID-19. Команда проводит индивидуальные консультации с каждым клиентом, оформляет претензию, находит ответчика на территории России, так как часто люди не знают, с кого спрашивать их деньги, и привлекает внимание СМИ к самым резонансным историям. В случае если досудебной претензии недостаточно, команда Undo передает кейс партнерскому юридическому агентству.

По опыту общения с клиентами, в настоящий момент практика авиакомпаний и туристических агентств сводится к компенсации неоказанных услуг ваучерами, милями и другими средствами. Позиция сервиса Undo по этому вопросу однозначна – права клиентов не должны нарушаться, человек должен иметь право выбора, а не получить что-то в ультимативной форме, без возможности обжалования. Закон на стороне потребителя, даже в такое непростое время, как сейчас.

«Остановленные авиация и туризм рождают огромную неопределенность. Что именно будет с деньгами, потраченными на майские праздники или летние каникулы? То, что отпуск сорван коронавирусом — сомнений нет. Но как поступить с покупками — открытый вопрос для большинства. Авиакомпании и туроператоры едины во мнении: перенос сроков услуг на будущее — это оптимальное решение, позволяющее избежать штрафов за отмену. Но выходит так, что клиенты не получают услуги и лишены альтернатив. На предлагаемые ваучеры или депозиты не сходишь в продуктовый магазин. Если ты потерял работу, то тебя мало волнует устойчивость отраслей народного хозяйства. Ты просто хочешь вернуть свои деньги, а не их суррогаты. И закон «О защите прав потребителей» на их стороне. Если индустрии объясняют свои действия форс-мажором, то и у клиентов есть возможность действовать в правовом поле. И чем раньше диалог перейдет в легальную плоскость, тем выше вероятность достижения осязаемого результата», - сказал со-основатель сервиса ускорения возвратов билетов и туров Undo Александр Кузнецов.

Практика возврата билетов и туров формируется 3 базовыми сценариями. Они зависят от того: возвратный билет или невозвратный, отменен выезд продавцом или нет. Если есть возвратный билет, то возврат денег получается с гарантией. Если тур отменен организатором, также можно рассчитывать на компенсацию в полном размере за вычетом фактически понесенных расходов продавца. Если тур еще не отменен, но нет желания лететь, чтобы не рисковать, вступается ст.7 закона о «Защите прав потребителей», которая гласит о том, чтобы услуга при обычных условиях её использования была безопасна для жизни и здоровья. П.1 ст.451 Гражданского кодекса говорит, что существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его расторжения. Нет ничего более существенного в 2020 году, чем пандемия COVID-19.