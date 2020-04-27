Представлен прогноз по российскому рынку планетарных сканеров на 2020 год

Эксперты информационного портала ICT-Online.ru провели исследование российского рынка планетарных сканеров – книжных сканеров для оцифровки разноформатных документов, книг, папок и других физических носителей. Проведена подробная оценка всех профильных закупок в государственном и корпоративном секторах, информация о которых была доступной. Выявлены лидеры рынка и основные потребители данного сегмента устройств.

Несмотря на то, что профессиональные планетарные сканеры – сравнительно дорогой и специфический класс сканирующего оборудования, в 2019 году спрос на них среди организаций различных секторов экономики был достаточно активным. По оценке ICT-Online.ru, за прошедший год состоялось не менее 181 соответствующей закупки/поставки, и в целом заказчики приобрели не менее 395 сканеров.

Мониторинг официального сайта госзакупок дает полное представление о том, сколько устройств было приобретено государственными учреждениями и компаниями с госучастием. Основными потребителями здесь ожидаемо стали архивы, библиотеки, музеи, также закупки сканеров проводили федеральные и региональные ведомства, подведомственные НИИ, муниципалитеты.

Приблизительная оценка поставок планетарных сканеров в коммерческие и промышленные организации обусловлена тем, что значительная часть закупок в этой категории совершается по прямым контрактам и не попадает в аналитические базы данных. Информация о них, помимо поиска на основных торговых площадках, была получена из косвенных источников: например, из пресс-релизов компаний-поставщиков.

Наибольшую востребованность на российском рынке по итогам 2019 года показала серия планетарных сканеров ЭларСкан А2. При этом самой популярной отдельной моделью можно признать сканер ЭЛАР другой линейки: ПланСкан А2ВЦ. Оборудование других производителей (Optima, ViAr, MICROBOX, SMA Electronic Document и др.) значительно уступают лидерам исследования по объемам контрактов и количеству поставок.

Продукцией отечественных производителей планетарных сканеров активно интересуются заказчики за рубежом.