Биржа ATI.SU обновила сервис автоматизации работы с наемным автотранспортом

Обновленная версия инструмента «Аналитика заказов» позволяет компаниям получать расширенный отчет с полной детализацией и, таким образом, видеть полную картину по перевозкам, направлениям и эффективности торгов. Опираясь на нее, они могут корректировать свои действия.

Облачный сервис «Площадки АТИ» позволяет оптимизировать логистические операции за счет сокращения ручного труда и повышения прозрачности всех процессов. У пользователей обновленной версии появилась возможность организовывать торги, в которых одновременно могут участвовать не только экспедиторы грузовладельца, но и тысячи конечных перевозчиков, а также получать детальную отчетность и аналитику по всем своим заказам.

Сервис «Площадки АТИ» интегрирован с Биржей грузоперевозок ATI.SU, которая на сегодняшний день является крупнейшей платформой в России и странах СНГ и объединяет порядка 200 тысяч перевозчиков и экспедиторов. Он позволяет грузовладельцам и экспедиторским компаниям создавать собственные отдельные площадки и взаимодействовать на них со своими проверенными перевозчиками. Сервис характеризуется простой интеграцией с любыми внутренними системами компаний (TMS), в том числе на базе 1С и SAP. Есть мобильные версии для Android и iOS.

С помощью «Площадок АТИ» компании могут автоматизировать практически весь процесс организации перевозки, высвобождая до 80% времени сотрудников логистического подразделения. Традиционно при организации перевозок в ручном режиме большая часть времени уходит на рутинные операции: поиск перевозчика, переговоры с ним, составление заявки, оформление документов, отслеживание исполнения перевозки и т.д. При использовании сервиса эти действия выполняет система – специалисту достаточно просто разместить груз, а назначение перевозчика, обмен информацией с ним и оформление документов произойдет автоматически, при этом все участники площадки мгновенно получают соответствующие уведомления. Также сервис позволяет получать информацию о статусе перевозки в режиме реального времени: от выезда водителя на загрузку до момента окончания разгрузки.

Одна из главных задач сервиса – помогать компаниям оптимизировать финансовые затраты на организацию перевозок. Он позволяет логисту быстро распределять грузы между перевозчиками не только по фиксированной ставке, но и запуская торги (редукционы), когда груз достается перевозчику, предложившему наименьшую ставку. Благодаря интеграции с Биржей ATI.SU торги можно проводить не только среди своих экспедиторов и перевозчиков, но и среди всех надежных участников биржи. А новый уникальный механизм «Сквозные торги» позволяет устроить торги за груз не только среди экспедиторов на площадке грузоотправителя, но и среди всех перевозчиков, с которыми эти экспедиторы сотрудничают. Груз, размещенный на площадке грузоотправителя, автоматически отображается на площадках его экспедиторов, и торги происходят одновременно на всех этих площадках. В результате в торгах могут принимать участие тысячи конечных перевозчиков, и цена для грузоотправителя получается наиболее оптимальна.

«Нынешний кризис опять остро поднял вопросы оптимизации и автоматизации бизнеса. И для многих компаний область логистики является тем местом, где скрыт большой потенциал для снижения издержек за счет использования современных технологий, делающих логистику более экономичной, прозрачной и предсказуемой. Задача нашего обновленного сервиса – помочь компаниям повысить эффективность такой важной составляющей логистики, как процесс работы с наемным транспортом», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор биржи ATI.SU.