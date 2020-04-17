«Крок» и Infobot запустили робота-трекера для удаленной работы

«Крок» совместно с Infobot разработали голосового робота-коллегу, который поддержит сотрудников в достижении ежедневных планов. С одной стороны, он поможет тысячам офисных работников сохранять мотивацию и не отвыкать от командной работы, а с другой – позволит управленцам выстроить простую и эффективную систему подотчетности отделов для работы в удаленном режиме.

Согласно исследованию Headhunter, примерно трети россиян некомфортно выполнять свои рабочие обязанности из дома. В частности, для 34% участников опроса ключевой недостаток удаленного режима – нехватка рабочей атмосферы. Так как до карантина большинство сотрудников никогда не работали на удаленке, возникают трудности с совмещением рабочих и домашних обязанностей. Также из-за перехода на удаленный режим, появилось много управленческой отчетности, которую до этого сотрудники вели в более упрощенной форме или попросту обсуждали лично.

Чтобы упростить резкий переход «Крок» и Infobot создали робота-трекера, который общается с сотрудниками несколько раз в день по рабочим и даже личным вопросам. Это помогает сотрудникам не только поддерживать рабочий ритм и фокусироваться на запланированном, но и сокращает время на оцифровку «план-фактов». Руководители отделов с помощью робота получают информацию о выполненных задачах и соблюдении KPI компании в кратчайшие сроки и без дополнительных усилий. Кроме того, такой трекинг задач поможет увидеть субъективные или объективные ограничения для выполнения задач и среагировать на них.

«Идея пришла к нам от наших же клиентов. Управлять удаленными сотрудниками тяжелее, чем кажется. Если стартапы к этому были готовы, то корпорациям сложнее адаптироваться к новым реалиям. И нужно видеть, что происходит в работе всех коллег не с недельным интервалом, как многие привыкли, а ежедневно. Сложнее всего компаниям с 300+ сотрудников, руководителям уже не удается поддерживать контакт с каждым лично, не развиты горизонтальные связи. С такими клиентами мы бесплатно разбираем механизмы трекинга сотрудников, им помогает наш методолог. А уже потом даем голосового робота в помощь в качестве инструмента», – сказал Василий Интересов, CEO Infobot, выпускник акселератора компании «Крок».

Робот способен обзвонить 200 сотрудников в минуту и собрать любую необходимую информацию. В одном нашем клиенте он работает так: утром он собирает планы ваших сотрудников на день или неделю, а вечером узнает инсайты или то, что помешало достижению поставленных целей. Вся информация собирается голосовым роботом, транскрибируется, сводится в единый документ и отправляется руководителю, короткая версия дублируется в командные чаты в мессенджерах. Таким образом, начальство понимает положение дел своего отдела и компании по всем задачам, а сотрудники не тратят время на составление рутинных отчетов по проделанной работе.

Для внедрения голосового робота потребуется от одного дня с момента подачи заявки. В качестве сервиса для распознавания речи используется Yandex Speech Kit, а для работы с текстом – собственная NLP/NLU технология Infobot, адаптированная под телефонные разговоры. Система одновременно обрабатывает множество распознанных вариантов и выбирает наиболее подходящий по контексту, в отличие, например, от большинства текстовых чат-ботов, где пользователь должен сам сформулировать мысль только в одном предопределенном варианте.

Ключевая особенность технологии – возможность поддержки и сохранения командного духа сотрудников во время карантина. Голосовой робот не только собирает, но и делится информацией. По сути он способен выполнять многие функции секретаря и менеджера по корпоративной культуре, скажем, голосовой робот может напомнить сотрудникам помыть руки или измерить температуру, поинтересоваться их самочувствием и даже оказать моральную поддержку. Роботу также можно сказать слова благодарности или поздравления с днем рождения, чтобы тот передал их коллегам по компании. Если у руководства есть важные новости, анонсы для своих сотрудников, робот может донести их в течение нескольких минут абсолютно до всех.