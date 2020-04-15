В приложении «Яндекс» появилась возможность заказать еду и продукты

«Яндекс» объявил о том, что в приложении «Яндекс» теперь можно заказывать продукты и готовую еду с доставкой на дом. На главном экране приложения появились сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».

Чтобы сделать заказ в Лавке или Еде, теперь не нужно скачивать отдельные приложения. Сервисы мгновенно открываются в приложении «Яндекс» и не занимают места в памяти смартфона. Человек может заказать с их помощью что пожелает — будь то продукты к завтраку или обед из трёх блюд. «Яндекс.Еда» доставляет готовые блюда из кафе и ресторанов 41 города России, а «Лавка» за 15 минут привозит продукты жителям Москвы, подмосковных городов и Петербурга. На днях заказы начали доставлять водители «Яндекс.Такси», что помогло расширить зону доставки.

«Яндекс давно стал универсальной точкой входа на десктопе, а запуск Еды и Лавки — это важный шаг к тому, чтобы приложение Яндекс стало универсальной платформой на мобильном. Теперь не нужно скачивать дополнительные приложения, регистрироваться в каждом из них, привязывать карту. Можно просто открыть Яндекс и сделать заказ», — сказал руководитель поискового портала Андрей Стыскин.

В приложении «Яндекс» собрано всё самое нужное: новости, прогноз погоды, музыка, переводчик, объявления и, конечно же, поиск. В приложении живет голосовой помощник «Алиса», которая помогает в повседневных делах. Приложение ищет по картинкам, считывает QR-коды и обеспечивает быстрый доступ к сервисам «Яндекса». Каждый месяц его используют более 60 миллионов человек.