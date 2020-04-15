Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В приложении «Яндекс» появилась возможность заказать еду и продукты

Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что в приложении «Яндекс» теперь можно заказывать продукты и готовую еду с доставкой на дом. На главном экране приложения появились сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».

Чтобы сделать заказ в Лавке или Еде, теперь не нужно скачивать отдельные приложения. Сервисы мгновенно открываются в приложении «Яндекс» и не занимают места в памяти смартфона. Человек может заказать с их помощью что пожелает — будь то продукты к завтраку или обед из трёх блюд. «Яндекс.Еда» доставляет готовые блюда из кафе и ресторанов 41 города России, а «Лавка» за 15 минут привозит продукты жителям Москвы, подмосковных городов и Петербурга. На днях заказы начали доставлять водители «Яндекс.Такси», что помогло расширить зону доставки.

«Яндекс давно стал универсальной точкой входа на десктопе, а запуск Еды и Лавки — это важный шаг к тому, чтобы приложение Яндекс стало универсальной платформой на мобильном. Теперь не нужно скачивать дополнительные приложения, регистрироваться в каждом из них, привязывать карту. Можно просто открыть Яндекс и сделать заказ», — сказал руководитель поискового портала Андрей Стыскин.

В приложении «Яндекс» собрано всё самое нужное: новости, прогноз погоды, музыка, переводчик, объявления и, конечно же, поиск. В приложении живет голосовой помощник «Алиса», которая помогает в повседневных делах. Приложение ищет по картинкам, считывает QR-коды и обеспечивает быстрый доступ к сервисам «Яндекса». Каждый месяц его используют более 60 миллионов человек.

Другие материалы рубрики

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

Путин разрешил онлайн-продажу лекарств по всей России. Аптеки против

«Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram

На рынке биткоина обвал. Курс обрушился более чем на 50%

В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр

Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет. Уже можно строить сайты

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках