Vivo вышла в топ5 мировых брендов по объему поставок смартфонов

Vivo вошла в топ5 производителей смартфонов по объему поставок на мировом рынке в 4 квартале 2019 года согласно исследованию Counterpoint Research. Аналитическая компания Counterpoint отметила, что мировые поставки смартфонов в 4 квартале 2019 года выросли на 2% в сравнении с прошлым годом, достигнув 401,1 млн единиц.

По данным компании мировая доля смартфонов vivo в данный период составила 8%, что позволило компании занять 5 место глобального рейтинга. Vivo отгрузила 31,5 млн. единиц по сравнению с 26,5 млн. в аналогичный период прошлого года, показав рост на 18% в годовом исчислении.

В 2019 году компания поставила инновационные продукты, неизменного качества и высокий уровень сервиса в России и в мире. Бестселлерами 2019 года на российском рынке стали смартфоны среднеценового сегмента с оптимальным соотношением стоимости и набором характеристик в различных ценовых категориях – разработанная специально для российского рынка модель V17 Neo, новинка vivo V17, а также высокотехнологичный флагман vivo NEX 3.

«2019 год стал важным для компании vivo. Прорывной рост стал возможен благодаря усилению маркетинговой поддержки в каждом регионе, развитию сети дистрибуции и увеличению представленности vivo в сетях торговых партнеров. Мы неизменно внимательно подходим к интересам пользователей и их потребностям, чтобы создавать продукт, отвечающий их запросам. За прошлый год vivo презентовала инновационные продукты – концепт-смартфон APEX 2019, vivo V15Pro с выдвижной фронтальной камерой, vivo V17 Neo, созданный специально для российсокого рынка, первый в мире смартфон с экраном-водопадом NEX 3 и новинку V17 с 48 Мп AI-квадрокамера и 32 Мп фронтальная камера. Для нас важно доверие пользователей vivo, и мы будем продолжать разрабатывать передовые технологии, которые будут удивлять и делать жизнь потребителей комфортнее», — сказал Эрик Го, генеральный директор компании vivo Россия.

Смартфон Vivo V17 поступил в продажу во второй половине 4 квартала и привлёк российских пользователей дизайном и характеристиками. Смартфон оснащен 48 Мп AI-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 Мп. Аккумулятор ёмкостью 4500 мАч позволяет V17 работать дольше. Благодаря разъему Type-C и технологии двойной быстрой зарядки батарея заряжается с поразительной скоростью.

Новинка, флагман vivo NEX 3 сочетает дизайн безрамочного дисплея Waterfall FullView и тройную камеру. Смартфон vivo V17 Neo, оборудован тройной AI-камерой, сканером отпечатков пальцев и NFC. Модель V17 Neo – первый смартфон компании, разработанный с учетом предпочтений российских пользователей.