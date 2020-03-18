Интеграция
Доступны ли среднему бизнесу цифровые технологии корпораций
О чем думает бизнес
Как заработать 20 млн рублей в год дополнительно с помощью ИТ
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Автоматика» нарастила выручку на 30% до 49,9 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты ИТ в госсекторе

По итогам 2019 г. выручка концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» составила 49,9 млрд руб., что на 30% превысило показатели предыдущего года. Доля гражданской продукции составила 68%.

В 2019 г. выручка холдинговой компании достигла 49,9 млрд руб., в то время, как в 2018 г. она составила 38,4 млрд руб. Концерн также перевыполнил стратегическую установку госкорпорации «Ростех» в части гражданской продукции: ее доля в общем объеме выручки достигла 68%. Превышение бюджетного ориентира по продукции гражданского назначения составило 11 млрд руб. Этого удалось добиться за счет развития инноваций, внедрения технологий будущего. Концерн принимает участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика», в том числе по таким направлениям, как сети связи 5G, промышленный интернет вещей, квантовые сенсоры, защита от киберугроз, нейронные сети и искусственный интеллект.

В 2019 г. созданы заделы для развертывания с 2020 г. серийного производства комплексов для цифровизации избирательных участков, криптобиокабин для оснащения МФЦ крупных городов, регистраторов выбытия, а также разработаны решения для реализации комплексного проекта «Безопасный город» – интеллектуальные транспортные системы.

«По динамике роста и доле гражданской продукции в выручке концерн занимает лидирующие позиции среди холдинговых компаний госкорпорации "Ростех". Достижения холдинга обеспечены активным продвижением гражданской продукции на высокотехнологичных рынках. Концерн и входящие в него предприятия развивают инновации, успешно внедряют новые технологии. Также на 66% выросла чистая прибыль холдинга», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В состав холдинга входят 20 предприятий и научно-исследовательских институтов, в которых выпускается более 2 тыс. наименований продукции.



Другие материалы рубрики

От легкой депрессии до мощного спада. Опубликованы 4 сценария для рынка электроники в условиях пандемии

Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов

«Техносерв» возродился и перестал быть интегратором для госсектора

На рынке биткоина обвал. Курс обрушился более чем на 50%

ИТ-бизнес нового суперподрядчика ФНС вырос в 4,5 раза

В России рухнули продажи ПК. В топ-5 вендоров перестановки

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях
Показать еще

Наука

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника