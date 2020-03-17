Windows 10 преодолела отметку в миллиард активных устройств

Компания Microsoft сообщила о преодолении отметки в 1 млрд активных устройств на Windows 10. Операционная система используется каждым седьмым человеком на планете в более чем 200 странах мира.

Ключевые факты эволюции Windows 10: каждая компания, входящая в список Fortune 500, использует в своей работе Windows 10; обновления Windows 10 выпускаются несколько раз в год, в то время как в более ранних версиях системы они выходили раз в три года; в программе по предварительному тестированию и оценке новых сборок Windows 10 – Windows Insider Program – участвуют более 17,5 млн добровольцев-инсайдеров из всех стран мира; специальная команда Windows Accessibility фокусируется на инклюзивных принципах дизайна и разработки продуктов, ориентированных на удобство пользователя. Ее цель – сделать работу с Windows 10 доступной и удобной для большинства людей планеты; Windows 10 – единственная операционная система, предустановленная на более 80 тыс. моделей и конфигураций различных ноутбуков и устройств 2-в-1 от более чем 1 тыс. производителей; с помощью облака Azure и виртуальных машин Windows 10 стала доступна практически на всех платформах от Mac до iOS или даже устройств на Chrome OS. Microsoft стремится сделать Windows самой доступной операционной системой на планете, независимо от того, где находятся пользователи, и какое устройство они используют.

Также в Microsoft заявили о намерении инвестировать в развитие Windows не только на ПК, но и в другие версии ОС, включая Windows IoT, Windows 10 Teams, Windows Server, Windows 10 в режиме S, Windows 10X и другие.