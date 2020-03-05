Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Schneider Electric выпустил новые устройства для администрирования ИБП

Интеграция Электроника

Schneider Electric, разработчик цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, сообщил о расширении линейки карт сетевого управления для источников бесперебойного питания (ИБП). Новые устройства повысят безопасность и удобство контроля каждого отдельного ИБП за счет обновленных процессора и прошивки, а также еще ряда улучшений.

Платы сетевого управления нового поколения — AP9640 UPS Network Management Card 3 и AP9641 UPS Network Management Card 3 с функцией мониторинга окружающей среды — имеют более высокую по сравнению с устройствами предыдущей серии скорость передачи данных (до 1 Гб/с вместо 100 Мб/с) и увеличенное количество лог-файлов, хранящихся в предустановленной программе, что заметно упрощает процесс идентификации сбоев и их отслеживания до момента полного устранения.

При первом включении пользователь сможет настроить все необходимые ему интерфейсы, а также установить пароль для входа в систему, который защитит всю сеть от несанкционированного проникновения с помощью протокола LDAP. Всего доступно четыре уровня доступа: администратор, пользователь устройства, пользователь с доступом только для чтения и пользователь с доступом только через сеть.

Взаимодействие с новыми AP9640 и AP9641 осуществляется за счет их подключения к ИБП через локальную вычислительную сеть. Программное обеспечение полностью локализовано, все устройства имеют возможность дистанционного обновления прошивки через протокол FTP, а для быстрого поиска и устранения неисправностей можно использовать консоль через интерфейс Micro USB или браузер.

Платы сетевого управления присылают уведомления об изменениях в работе ИБП в режиме реального времени, что существенно повышает скорость реакции ИТ-администраторов на критические события в системе.

AP9641 UPS Network Management Card 3 за счет специальных датчиков предоставляет дополнительные данные в виде информации об окружающей среде, которые будут особенно полезны в случае установки ИБП в нестандартных местах без дополнительных средств контроля за температурой.

Также есть возможность настраивать сценарии работы ИБП исходя из особенностей каждой конкретной энергосети, а благодаря функции дистанционной перезагрузки, специалистам намного реже будет необходимо выезжать на удаленные объекты.



Другие материалы рубрики

В России создан «невозможный» материал для новых сверхпроводников

«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года

Apple откажется от процессоров Intel в системах Mac

Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи

Для «Росатома» строят ПК на новейших процессорах «Байкал»

ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника