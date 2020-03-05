Schneider Electric выпустил новые устройства для администрирования ИБП

Schneider Electric, разработчик цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, сообщил о расширении линейки карт сетевого управления для источников бесперебойного питания (ИБП). Новые устройства повысят безопасность и удобство контроля каждого отдельного ИБП за счет обновленных процессора и прошивки, а также еще ряда улучшений.

Платы сетевого управления нового поколения — AP9640 UPS Network Management Card 3 и AP9641 UPS Network Management Card 3 с функцией мониторинга окружающей среды — имеют более высокую по сравнению с устройствами предыдущей серии скорость передачи данных (до 1 Гб/с вместо 100 Мб/с) и увеличенное количество лог-файлов, хранящихся в предустановленной программе, что заметно упрощает процесс идентификации сбоев и их отслеживания до момента полного устранения.

При первом включении пользователь сможет настроить все необходимые ему интерфейсы, а также установить пароль для входа в систему, который защитит всю сеть от несанкционированного проникновения с помощью протокола LDAP. Всего доступно четыре уровня доступа: администратор, пользователь устройства, пользователь с доступом только для чтения и пользователь с доступом только через сеть.

Взаимодействие с новыми AP9640 и AP9641 осуществляется за счет их подключения к ИБП через локальную вычислительную сеть. Программное обеспечение полностью локализовано, все устройства имеют возможность дистанционного обновления прошивки через протокол FTP, а для быстрого поиска и устранения неисправностей можно использовать консоль через интерфейс Micro USB или браузер.

Платы сетевого управления присылают уведомления об изменениях в работе ИБП в режиме реального времени, что существенно повышает скорость реакции ИТ-администраторов на критические события в системе.

AP9641 UPS Network Management Card 3 за счет специальных датчиков предоставляет дополнительные данные в виде информации об окружающей среде, которые будут особенно полезны в случае установки ИБП в нестандартных местах без дополнительных средств контроля за температурой.

Также есть возможность настраивать сценарии работы ИБП исходя из особенностей каждой конкретной энергосети, а благодаря функции дистанционной перезагрузки, специалистам намного реже будет необходимо выезжать на удаленные объекты.