R-Style Softlab предложила банкам универсальное решение для автоматизации работы с ценными бумагами

R-Style Softlab представила модуль для бэк-офисной обработки и учета биржевых и внебиржевых операций банков с выпущенными облигациями, который пополнил линейку решений программного комплекса RS-Securities V.6 для автоматизации банковской деятельности на финансовых рынках.

Блок функциональности, обеспечивающий обработку операций с выпущенными облигациями, работает в интегрированном режиме с «Бэк-офисом операций с ценными бумагами». В комплексе они являются универсальным инструментом, оптимизирующим деятельность банков с любыми видами эмиссионных ценных бумаг. Благодаря интеграции данных решений специалисты банка могут вести единый список сделок — как с выпущенными облигациями, так и с прочими ценными бумагами. Все операции и процедуры нового модуля вызываются из меню «Бэк-офиса операций с ценными бумагами». В результате совершения операций с выпущенными облигациями автоматически открываются счета и генерируются бухгалтерские проводки, которые впоследствии выгружаются в основную автоматизированную банковскую систему (АБС).

Технологические возможности «Бэк-офиса операций с выпущенными облигациями» позволяют кредитно-финансовым организациям решать широкий перечень задач, в частности: вести нормативно-справочную информацию (справочник эмиссионных ценных бумаг, выпущенных банком, справочник контрагентов, валют и пр.); осуществлять сопровождение операций по размещению, выкупу и погашению выпущенных банком облигаций, а также вести бэк-офисный и бухгалтерский учет таких операций; учитывать затраты на размещение и обслуживание выпусков ценных бумаг; вести налоговый учет по операциям с выпущенными облигациями; получать отчетность по данным операциям; формировать документы, связанные с размещением и обслуживанием выпущенных облигаций, в частности, сообщения по раскрытию информации эмитентом (в связи с погашением купонов и выпусков облигаций), поручения платежному агенту на проведение выплат по облигациям, поручения депо в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).

«Многие банки используют облигации собственной эмиссии для привлечения финансовых ресурсов. Клиенты нашей компании, потребности которых мы всегда стараемся учитывать, не исключение, среди них также востребована функциональность для работы с выпущенными облигациями, — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора и директор департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — С появлением нового модуля наша линейка программного обеспечения, реализующего бэк-офисную обработку операций с ценными бумагами, получила логическое завершение. Возможности нового решения уже высоко оценил один из крупнейших российских банков, и мы рады предложить этот продукт другим нашим клиентам».