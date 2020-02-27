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Проект «Лаборатории Касперского» Polys представил блокчейн-машины для голосования

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Polys, проект центра инноваций «Лаборатории Касперского», разрабатывающий систему безопасного онлайн-голосования для бизнеса, университетов и политических партий, представил прототип машин для электронного голосования (Polys Voting Machines). Эти устройства базируются на блокчейн-технологии и работают совместно с системой Polys. Все голоса, полученные на избирательных участках или персональных устройствах, передаются и обрабатываются безопасным способом.

Онлайн-голосование имеет ряд преимуществ как для организаторов, так и для участников выборов. Оно предоставляет возможность участвовать в процессе выборов удаленно, автоматически подсчитывать результаты, упрощать логистические задачи и обеспечивать централизованное управление процессом. Однако такое изменение способа голосования может создать барьер для людей, которые не привыкли пользоваться смартфоном или ноутбуком, а также для тех, кто просто предпочитает голосовать на избирательном участке.

С целью решить подобные проблемы были созданы машины для электронного голосования (Polys Voting Machines), работающие на технологии распределенного реестра. Это значит, что вся информация о голосовании, включая голоса избирателей, хранится децентрализовано на нескольких узлах блокчейна. Для хранения данных организаторы голосования могут выбрать несколько компьютеров-узлов, принадлежащие, например, доверенным организациям или независимым наблюдателям. Такие меры сводят к минимуму вероятность фальсификации результатов голосования, поскольку злоумышленникам придется взломать все компьютеры, чтобы изменить результаты.

Для использования машин для голосования Polys избиратель должен подтвердить свою личность, предъявив документы представителю избирательной комиссии. Далее он получает уникальный анонимный QR-код, и представитель избирательной комиссии связывает его с нужным голосованием при помощи специального активатора Polys. После этого избиратель делает свой выбор с помощью терминала. Также с помощью QR-кода избиратель может проверить в специальном веб-приложении, что его голос принят и записан в блокчейн, а его имя и выбор при этом не сохранены.

Машины для голосования соединены с системой Polys через единую блокчейн-сеть. Это исключает возможность того, что избиратель проголосует дважды, используя разные способы. В результате технически подкованные люди могут безопасно голосовать со своего смартфона или другого устройства, применяя онлайн-версию, а те, кто предпочитает лично посещать избирательный участок, – обращаться к терминалу Polys. Все голоса автоматически шифруются и подсчитываются.

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Машины для электронного голосования Polys. Слева направо: принтер, активатор, терминал для голосования

«Разговаривая с нашими клиентами, мы лучше узнаем о трудностях, с которыми они сталкиваются при организации традиционного голосования. Опыт работы с нашей платформой Polys показывает, что онлайн-голосование может решить некоторые из существующих проблем, в том числе предоставить избирателям больше возможностей для дистанционного участия в выборах и даже увеличить явку молодых людей. Однако, если бы избирательные участки полностью закрылись, это оттолкнуло бы определенные группы людей от участия в выборах. Именно поэтому мы представили машины для электронного голосования. Работая совместно с онлайн-платформой, они позволяют гражданам безопасно и прозрачно голосовать предпочтительным для них способом», – отметил Роман Алешкин, руководитель проекта Polys.

Polys предлагает блокчейн-систему безопасного онлайн-голосования местным сообществам, некоммерческим организациям, студенческим советам и так далее. Среди проектов, успешно реализованных Polys, крупнейшие онлайн-голосования в Волгоградской и Нижегородской областях, где проголосовало более 80 и 160 тыс. человек соответственно.

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