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«Норбит» внедряет систему закупок в «Корякэнерго»

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«Норбит» (входит в группу «Ланит») завершил первый этап проекта по созданию автоматизированной системы управления закупками в энергетической компании «Корякэнерго». В основе решения лежит платформа NBT, разработанная компанией «Норбит». Основные цели проекта — повышение эффективности и снижение операционных затрат за счет автоматизации процессов закупочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ и внутренними регламентами заказчика.

Новая система закупок обеспечивает единые правила работы во всех вовлеченных подразделениях, позволяет повысить оперативность и качество подготовки документов на каждом этапе закупочной деятельности, включая формирование планов закупок, закупочной и договорной документации. Она также помогает сократить сроки согласования документов в рамках процессов закупочной деятельности.

Ключевое преимущество решения — использование в его основе платформы NBT, разработанной с использованием подходов low-code development. Это позволяет ввести решение в промышленную эксплуатацию в кратчайшие сроки, а также обеспечить возможность оперативной адаптации решения к любым изменениям законодательства и регламентных документов компании.

Широкие возможности решения, связанные с администрированием, формированием бизнес-объектов, управлением бизнес-процессами (с использованием визуального BPMN-конструктора), подготовкой отчетности и настройкой схем интеграции с другими системами, позволят заказчику настраивать систему в соответствии с целями компании и современными тенденциями в области закупочной деятельности и автоматизации бизнес-процессов.

Основные характеристики решения на платформе NBT: кроссплатформенность, позволяющая развертывать решение на Windows- или Linux-серверах и использовать различные базы данных (MS SQL, PostgreSQL и др.), в том числе исключать зависимость компаний от иностранного ПО; масштабируемость, обеспечивающая возможность использования решения в крупных компаниях федерального масштаба; микросервисная архитектура, упрощающая развитие и эксплуатацию решения; гибкая лицензионная политика, существенно влияющая на совокупную стоимость владения решением.

Оксана Мироненко, начальник отдела организации закупок «Корякэнерго», сказала: «Запуск новой системы на платформе с BPM-конструктором стал для нас началом комплексной автоматизации процессов закупок. Рассчитываем, что система станет ключевым инструментом в управлении закупками, повысит качество и результативность закупочной деятельности в нашей компании. После завершения первого этапа планируем дальнейшее развитие системы, включающее интеграцию с финансовыми системами компании».

Наталья Зубкова, заместитель генерального директора компании «Норбит», отметила: «Уникальность данного ИТ-проекта заключается в возможностях платформы NBT. Заказчик может гибко моделировать и настраивать бизнес-процессы в зависимости от своих потребностей. Компания "Корякэнерго" получила удобный инструмент на базе технологий, которые позволят совершенствовать и наращивать производительность системы закупок в течение всего срока эксплуатации».

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