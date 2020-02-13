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Автоградбанк перешел на QBIS

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Автоградбанк, один из ведущих банков Республики Татарстан, в рамках обновления автоматизированной банковской системы завершил переход филиалов в Набережных Челнах и Казани на ИБС QBIS, разработанной компанией «Банковские информационные системы».

В сотрудничестве с БИС в кредитном учреждении внедрена одна из самых полных конфигураций системы QBIS, которая включает 30 программных модулей по автоматизации таких направлений, как кредитование, вклады, платежи населения, финансовый мониторинг, валютный контроль, факторинг, депозитарный учет, обмен электронными документами, налоговый учет, хозяйственные договора и многих других.

Автоградбанк принял решение о модернизации банковской системы с целью повышения качества обслуживания клиентов и необходимости быстрого и эффективного внедрения современных банковских технологий в условиях растущей цифровизации финансового сектора.

В частности, возрос масштаб использования системы, увеличена скорость и безопасность совершения банковских операций, а также обеспечен автоматизированный контроль выполнения регуляторных требований.

Автоматизация основных технологических процессов позволяет теперь перенаправить потенциал сотрудников на развитие новых перспективных направлений деятельности.

Выбор в пользу семейства QBIS сделан на основании следующих факторов: модульная структура ИБС позволяет легко наращивать функциональные возможности системы по мере расширения круга выполняемых операций; возможность настройки QBIS под индивидуальные требования банка; простота и короткие сроки внедрения; широкая филиальная сеть БИС по поддержке пользователей.

В условиях динамичного развития дистанционного банковского обслуживания одновременно с обновлением банковской системы в Автоградбанке установлена новая версия ДБО QBIS.Online по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с улучшенным интерфейсом и повышенным уровнем безопасности.

Использование новых программных продуктов QBIS позволяет банку обеспечить устойчивое рыночное развитие и конкурентоспособность, а также оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность и качественно расширять клиентскую базу.

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