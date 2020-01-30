Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

«Яндекс» открыл набор на летнюю стажировку в Москве

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о наборе студентов и начинающих ИТ-специалистов на летнюю стажировку в московский офис. Участники смогут поработать над реальными задачами и поучиться у опытных наставников. Стажировка оплачивается и длится три месяца.

В этом году стажировка пройдёт по пяти направлениям: фронтенд- и бэкенд-разработка, создание мобильных приложений для iOS и Android, аналитика и машинное обучение. Каждый стажёр будет работать под руководством опытного ментора, который поможет в сложной ситуации. Те, кто проявит себя наилучшим образом, получат шанс стать частью команды «Яндекса».

Программа рассчитана на тех, кто уже владеет базовыми знаниями по своей специальности. Например, разработчикам нужно знать хотя бы один язык программирования, а аналитикам — разбираться в математической статистике.

Чтобы попасть на стажировку, нужно подать заявку до 31 мая и пройти отбор. Этапы отбора зависят от направления: в большинстве случаев кандидатам нужно выполнить тестовое задание и пройти два-три технических интервью. В финале кандидаты встретятся с командами, которые набирают стажёров, и смогут выбрать одну из них.

Помимо Москвы, стажировка будет проходить в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сочи, Симферополе, Минске, Иннополисе и Казани. Жители других городов, которые успешно пройдут отбор, смогут пройти стажировку в Москве или Симферополе: компания оплатит им дорогу и проживание.

Подробности о стажировке можно найти на сайте компании. Кроме того, 20 февраля пройдёт онлайн-конференция, на которой сотрудники «Яндекса» расскажут, как проходит стажировка и как к ней подготовиться, а также ответят на вопросы.

Другие материалы рубрики

На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака»

Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей

Из-за кадрового голода зарплаты ИТ-шников в России стабильно растут на 5-10% в год

Программисты бесплатно разработали госсайт, чтобы вывести на чистую воду «коррумпированного» министра

«Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров

Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи

Техника

Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж

Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: кандидат в бестселлеры

Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM

5G уже здесь: какие смартфоны поддерживают технологию
Показать еще
Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний