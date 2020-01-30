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X-Com оснастил аудитории учебно-научного центра МГУ

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X-Com выполнил проект оснащения компьютерным оборудованием Специализированного научно-исследовательского центра – школы-интерната Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (СУНЦ МГУ).

В рамках проекта требовалось оснастить ряд аудиторий информатики и компьютерной грамотности, создав таким образом все условия для проведения занятий.

Подрядчиком проекта компания стала в результате победы в тендере, проведенном заказчиком среди российских системных интеграторов и поставщиков оборудования. Значительное внимание конкурсная комиссия уделяла оценке опыта кандидатов в оснащении государственных учебных заведений и наличию у них рекомендаций со стороны соответствующих организаций. Компания X-Com, подтвердившая свои компетенции и представившая наиболее конкурентоспособные условия реализации проекта, была признана победителем тендера.

В проекте были использованы компьютеры собственного производства X-Com, кастомизированные под требования заказчика и применяемого в учебном процессе программного обеспечения, а также настольные компьютеры Dell OptiPlex 7770 All-in-One. Данные моноблоки оснащены дисплеем диагональю 27 дюймов с разрешением 4К, а также опциональными технологиями Intel vPro и Intel Unite для повышения производительности и совместной работы. Компьютеры объединены в локальную сеть и контролируются с рабочих мест преподавателей.

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