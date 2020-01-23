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«Техносерв Cloud» предоставил Bilstein доступ к облачному дата-центру

Интеграция Инфраструктура Облака

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с немецкой компанией Bilstein.

Bilstein – крупный немецкий производитель амортизаторов. Его продукция входит в оригинальную комплектацию автомобилей марки Mercedes. Среди продуктов Bilstein – амортизаторы всех известных типов, а также модули пневмоподвески, детали рулевого механизма, пружины и готовые к установке комплекты.

В рамках сотрудничества «Техносерв Cloud» предоставляет клиенту закрытый сегмент «Виртуального дата-цента» на базе платформы виртуализации Vmware. Услуга предназначена для хранения и обработки данных, которые требуют высокой степени защиты. Программные и аппаратные средства защиты информации сертифицированы ФСТЭК и ФСБ России, помимо этого, обеспечиваются дополнительные организационные меры безопасности. «Техносерв Cloud» осуществляет регулярный внешний и внутренний аудит безопасности, проводит мониторинг данных и совершаемых действий, связанных с обработкой персональных данных. Это позволяет отследить возможные вредоносные вмешательства и оперативно применить меры по их нейтрализации. Кроме того, масштабируемая виртуальная инфраструктура с 99,95% доступности способствует созданию полноценного центра по обработке и хранению персональных данных в «закрытом» сегменте.

«Облачный дата-центр позволит оптимизировать финансовые и временные затраты клиента. Он сокращает издержки на создание и обслуживание своей ИТ-инфраструктуры. Наши эксперты обеспечивают комплексное техническое сопровождение, в том числе консалтинг и разработку комплекта документов для аттестации системы в регулирующих органах», – отметил Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».

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