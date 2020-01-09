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Спецпроекты

Qualcomm представила аудио технологию aptX Voice

Интеграция Электроника Техника
, Текст: Владимир Бахур

Qualcomm Technologies, дочерняя компания Qualcomm Incorporated, представила новый голосовой кодек Qualcomm aptX Voice, обеспечивающий высокое качество передачи речи с высоким разрешением по беспроводным соединениям Bluetooth.

Разборчивость и понятность речи — основные факторы, влияющие на телефонное общение. Кодек aptX Voice, новый функционал технологии Qualcomm aptX Adaptive audio, позволяет существенно улучшить качество речи при переговорах с помощью Bluetooth-гарнитур.

Сегодня голосовые кодеки с суперширокополосной полосой пропускания используются провайдерами для повышения качества речи в мобильных сетях, т.е. многие пользователи мобильных устройств уже на практике знают, что такое высокое качество передачи голоса. В то же время, если для телефонных разговоров используются устройства, поддерживающие профиль Bluetooth Handsfree Profile, качество речи будет не столь высоким. Для повышения качества передачи музыки по каналу Bluetooth был разработан кодек aptX, теперь ему на помощь пришел кодек aptX Voice, который улучшает передачу речи, обеспечивая кристально чистое звучание голоса с частотой дискретизации 32 КГц при передаче по профилю Bluetooth Handsfree Profile.

«Технология aptX совершила революцию в прослушивании музыки по Bluetooth, обеспечив беспрецедентное качество звучания, и теперь кодек aptX Voice готов сделать то же самое с передачей голоса, — сказал Джемс Чапмэн (James Chapman), вице-президент и генеральный менеджер компании подразделения по разработке голосовых, музыкальных и носимых технологий, Qualcomm Technologies International, Ltd. — aptX Voice решает проблему повышения четкости и качества передачи речи для потребителей, которые все больше пользуются беспроводными гарнитурами и наушниками».

Популярность беспроводной технологии Bluetooth растет, и потребители все активнее требуют повышения качества звучания как при голосовых вызовах, так и при прослушивании музыки. Что касается речи, то использование узко- и широкополосных кодеков профиля Bluetooth Handsfree Profile иногда приводит к невозможности различить голоса, путанице в словах, забиванию диалога фоновыми шумами и, в конце концов, утомляет говорящих. Кодек aptX Voice повышает комфортность разговора, улучшая общее качество звучания и уменьшая нагрузку на говорящих, особенно при нахождении в операторском центре или других подобных ситуациях.

Параметры кодека aptX Voice (частота дискретизации 32 КГц, плоская частотная характеристика до 16 КГц) обеспечивают высокое качество голоса, которого потребители привыкли ожидать от линейки аудиокодеков aptX. Кроме того, технология aptX Voice обеспечивает ряд преимуществ.

Повышается разборчивость и понятность речи, улучшается общее качество звучания по сравнению с узко- и широкополосными кодеками профиля Bluetooth Handsfree Profile. Улучшается понимание, повышается узнаваемость голосов, облегчается распознавание приглушенных звуков и непривычно артикулированной речи. Улучшается распознаваемость слов с похожими звуками, например, «с» и «ф», которые при разговоре по телефону часто бывают неразличимы. Появляется возможность слышать тихую речь и понимать речь, когда в разговор вступают несколько человек одновременно. Улучшается понимание в присутствии других помех, например, при громкой связи или при наличии фонового шума.

Новая технология уже доступна на платформах Qualcomm Snapdragon 865 и Qualcomm Snapdragon 765, также она будет доступна в аксессуарах, использующих новую линейку однокристальных систем Qualcomm Technologies Bluetooth Audio, которая выйдет в 2020 г.



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