Банк «Открытие» расширил сеть для бесплатного пополнения карт

Клиенты банка «Открытие» получили возможность бесплатно пополнять свои карты в банкоматах Промсвязьбанка: опция доступна на всех устройствах партнера с функцией cash-in. Учитывая Альфа-банк, который предоставил возможность бескомиссионного внесения наличных в своих банкоматах в ноябре этого года, партнерская сеть для бесплатного пополнения карт «Открытия» теперь насчитывает порядка 1,5 тыс. устройств.

Напомним, что клиенты «Открытия» также могут снимать наличные без комиссии в банкоматах ВТБ, Росбанка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, «Юникредит банка», банка «Зенит», банка «Русский стандарт», банка «Уралсиб», Промсвязьбанка, Совкомбанка, «БКС банка», Альфа-банка, «Веста банка» и «СКБ-банка». Это 36,5 тыс. устройств на территории всей страны. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.