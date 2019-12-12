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«Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали соглашение о намерениях по созданию СП для расчистки спектра 5G

Телеком Мобильная связь

«Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.

В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.

Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр.

Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений.

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