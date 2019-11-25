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Mail.ru Group запустит единый ID и расширит применение своего бренда в продуктах

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group планирует запустить единую систему авторизации Mail ID, которая обеспечит бесшовный доступ ко всем продуктам экосистемы и «свяжет» их между собой. Зарегистрировать единый идентификатор можно будет с помощью телефона или любой электронной почты. В будущем станет доступно создание Mail ID через аккаунт ВКонтакте или в Одноклассниках. При этом пользователи, которые ранее уже зарегистрировались в отдельных продуктах, смогут продолжить использовать свои учетные записи.

До конца ноября Mail ID будет подключен к Delivery Club и Ситимобил, голосовому ассистенту Маруся и маркетплейсу аптечных товаров «Все Аптеки». В дальнейшем с его помощью можно будет авторизоваться в GeekBrains, Юле, YouDrive, Boom, Worki и в других проектах. В будущем планируется подключение к сервису внешних партнеров.

Помимо этого, в рамках ранее объявленной стратегии создания экосистемы бренд Mail.ru Group будет расширять свое присутствие рядом с брендами конкретных продуктов. Логотип группы уже появился на стартовых экранах мобильных приложений Почта Mail.ru, Delivery Club, «Все Аптеки», «Ситимобил», а также на автомобилях, подключенных к сервису Ситимобил. Планируется, что в дальнейшем присутствие бренда Mail.ru Group будет расширено на все продукты экосистемы.

Также в октябре компанией была запущена подписка Combo, в которую вошли скидки и уникальные предложения от Delivery Club, «Ситимобил», Облако Mail.ru, YouDrive и компаний-партнеров.

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