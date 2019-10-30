«Техносерв» разработал решение «Фенек» для быстрого развертывания тестовых сред в облаке

«Техносерв», российский системный интегратор, объявил о выводе на рынок собственного продукта управления облачными вычислительными ресурсами для разработчиков ПО – портала тестовых сред «Фенек».

В настоящее время для создания тестового контура каждой из информационных систем предприятия выделяется отдельный пул физических ИТ-ресурсов («железа»). Формирование сред тестирования и разработки может занимать до двух недель в зависимости от сложности задач, поэтому незагруженные среды простаивают в период ожидания следующего раунда испытаний, так что инфраструктура используется недостаточно эффективно. При этом внесение изменений в тестовые среды может замедляться по причине сложности коммуникаций подразделений разработки и тестирования с подразделениями, выделяющими инфраструктуру по заявкам.

Новый продукт «Техносерва» «Фенек» автоматизирует развертывание тестовых сред в облачной вычислительной инфраструктуре. Оно сокращает время на подготовку технологических ресурсов и, соответственно, сроки вывода на рынок новых продуктов или релизов (Time-to-Market). Кроме того, отсутствие необходимости привлечения большого штата ИТ-специалистов и быстрое высвобождение вычислительных ресурсов за счет виртуализации снижают общие затраты на проекты разработки и инфраструктуру. Например, экономия физических ресурсов под создание тестовой среды может составить до 50% благодаря высокой степени их утилизации.

Решение развернуто в публичном облаке «Техносерва» и доступно как сервис. При этом базовая конфигурация портала предоставляется бесплатно – заказчики, использующие виртуальные мощности облака «Техносерва», могут использовать портал для оптимизации управления уже имеющимися облачными ресурсами, либо при заказе новых вычислительных мощностей.

Базовая конфигурация «Фенек» включает в себя функциональность управления инфраструктурой, создания и использования шаблонов тестовых сред и виртуальных машин, автоматизирования развертывания ПО на виртуальных машинах, внутреннюю аутентификацию и разграничение прав пользователей. Сервис отличается простым интерфейсом, позволяет создавать на заранее выделенном пуле ресурсов стенды с необходимой конфигурацией «по нажатию кнопки» и не требует особых квалификационных навыков от специалистов, использующих портал.

Дальнейшее развитие портала тестовых сред будет идти в направлении автоматизации развертывания инструментов DevOps и управления ими. В частности, будут доступны инструменты для организации и проведения различных типов тестирования.

Кроме того, «Техносерв» предоставляет возможность доработки и внедрения решения под потребности и инфраструктуру заказчика, в том числе интеграцию с имеющейся системой биллинга, централизованной системой безопасности, ведения журналов.

Портал тестовых сред «Техносерва» может быть интересен банкам, торговым сетям, операторам связи, разработчикам ПО и стартапам – тем, для кого особенно важна скорость при проведении разработки и тестирования ПО. Продукт ориентирован на заказчиков самого разного масштаба – от небольших до средних и крупных компаний, ведущих собственную разработку или владеющих промышленной ИТ-инфраструктурой.

«Основное достоинство решения "Фенек" заключается в том, что оно позволяет высвободить ресурсы ИТ-инфраструктуры и увеличить количество тестовых сред без приобретения дополнительного оборудования, – отметил Михаил Иванов, директор центра компетенций по банковским технологиям компании "Техносерв". – Первое промышленное внедрение продукта в крупной финансовой организации показало, что время на создание виртуальных сред сокращается с пяти дней до 10-20 минут, а на создание комплексных тестовых сред – с 15 дней до 30-60 минут».