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Lenovo начинает продажи планшета Tab M7 на российском рынке. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Lenovo представила на российском рынке планшет Lenovo Tab M7 в металлическом корпусе, который впервые был показан на выставке IFA 2019 в Берлине.

Этот недорогой планшет подходит для семей с детьми и обладает обширными мультимедийными возможностями, которыми можно поделиться с самыми младшими членами семьи. Он доступен в 3 версиях: с модулями Wi-Fi, 3G или с LTE.

Благодаря IPS-дисплею с яркостью 350 кд/кв. м и разрешением 1024 х 600 пикселей, Lenovo Tab M7 является устройством для просмотра семейных фотографий и видео, включая требовательные к качеству фильмы и сериалы. В планшете используется специальная технология TÜV Eye Comfort, уменьшающая нагрузку на глаза. Влияние негативного излучения минимизируется благодаря использованию режима с низким уровнем синего света, разработанного для снижения излучения без ущерба цветопередачи, яркости или энергоэффективности.

Специальный режим Lenovo Smart Kids позволяет создать отдельную учётную запись, предназначенную специально для ребенка, и выбрать те приложения, игры и книги, которые нужны именно ему. Кроме того, в этом режиме можно настроить ограничение времени использования устройства.

Lenovo Tab M7 – эргономичное устройство, несмотря на его компактность: вес составляет всего 236 г, а толщина — 8,25 мм. Планшет является устройством для использования дома и в поездках: на одном заряде аккумулятора он способен проигрывать видео на протяжении 10 часов, столько же времени устройство проработает в режиме просмотра web-страниц. Задняя крышка на 90% выполнена из метала, что делает его более устойчивым к царапинам.

Lenovo Tab M7 доступен на российском рынке с октября этого года по ориентировочным розничным ценам: Wi-Fi — от 5990 рублей, 3G — от 6490 рублей, LTE — от 6 990 рублей.

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